Сорвать президентские выборы. Операция под информационным прикрытием

Ряд кыргызстанских информационщиков успешно перешли из группы агентов влияния в группу агентов иностранных спецслужб. Конкретно – секретной английской разведки МИ-6.

В чём разница между этими понятиями? Агент влияния – фигура, которая использует свои возможности для формирования нужного заморскому хозяину общественного мнения и распространения определённых идей. Агенты влияния могут искренне разделять продвигаемые взгляды и идеи. А могут действовать исключительно из соображений личной выгоды. Что движет, например, кыргызскими энпэошниками, зазывающими народ на гей-парады и ратующими за всеобщую толерантность? Да кто их разберёт… Возможно, они и сами уже запутались, чему они добросовестно сочувствуют, а где – ничего личного, только бизнес.

Агент – лицо, сотрудничающее с разведкой на конфиденциальной основе, собирающее секретную информацию или выполняющее некие оперативные задания. Одним словом – шпион. Который в поте лица трудится против собственной родины – и тоже, разумеется, не бесплатно.

Пофамильно агентов МИ-6 перечислить не получится - на то они и секретные агенты секретной разведки. Но поведение кое-кого всё настойчивее наводит на размышления: а не шпион ли ты часом? Потому что речь здесь уже не просто о распространении идей и формировании общественного мнения. Здесь попахивает конкретной операцией. Точнее – информационным прикрытием операции иностранной разведки.

О том, что британская МИ-6 систематически вербует выходцев из Центральной Азии со знанием казахского, узбекского, таджикского, кыргызского языков, проживающих на этой территории и имеющих возможность наблюдать и продвигать, - стало известно не вчера. Долгое время разговоры об участии влиятельной заморской спецслужбы в общественно-политической жизни Кыргызстана выглядели маловероятными страшилками и отдавали лёгкой паранойей. Однако сейчас люди, способные думать, анализировать и синтезировать, не сомневаются: это участие есть. Нити очень многих событий, оказывающих значительное влияние на внутреннюю и внешнюю безопасность, тянутся далеко за пределы Кыргызстана.

Даже скандально известный политтехнолог Виктор Васильев, выдворенный в Россию, говорит о сотрудничестве некоторых своих окопавшихся в Кыргызстане коллег со службой МИ-6… И это – пожалуй, единственное, в чём ему можно верить.

Совсем немного времени остаётся до январских выборов главы государства. И иностранная разведка не дремлет. А с ней вместе бодрствуют и бдят её кыргызстанские агенты. Цель, собственно, не нова: дестабилизировать ситуацию. Посеять смуту и неразбериху, довести дело до беспорядков - вплоть до очередной революции и гражданской войны… Кыргызстан для МИ-6 – расходный материал в борьбе против России и Китая. Это тоже предельно ясно каждому способному думать гражданину.

Ясно ли это местным агентам? Наверное, да. В большинстве своём они неглупые люди. Значит, льют воду на британскую мельницу вполне сознательно и целенаправленно.

Кстати, слово "местный" в данном контексте употребимо с натяжкой. Главные кыргызские "патриоты" и "борцы за справедливость" давно благоденствуют в ближнем или дальнем зарубежье. Оттуда им, надо полагать, виднее, как обустроить Кыргызстан, кого назначить президентом и как ему, президенту, следует управлять страной… То, что эти псевдокыргызстанцы и псевдопатриоты засели большей частью в Европе, только подтверждает тезис об их крайней зависимости от европейских кукловодов.

Вот некто Сыргак Абдылдаев. Гражданин Швеции. В далёком прошлом – известный кыргызский журналист, политический обозреватель. После покушения в 2009 году эмигрировал в Европу и с тех пор оттуда продолжает политически обозревать события в Кыргызстане. Примерно так: "Власть Садыржона Китайского – это тип классической полудикой азиатской власти с логикой невменяемого быдла".

А дальше, возмущаясь по поводу известного "списка Орунбекова" (в котором руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, напомним, перечислил людей, виновных в распространении фейков), фактически "зашухерил всю малину": "Кто ты, полуграмотный мырк, и кто цэрэушные спецы Госдепа, которые рулят тем же, например, "Клоопом"? Тебе ли с твоим убогим умом сельского мырка переть против профессионалов мировых спецслужб?"- вещает шведский поданный Абдылдаев.

Что и требовалось доказать. И опальные "клооповцы", засевшие сейчас в Европе и оттуда "критикующие" всё и всех подряд, и "журналистка в изгнании" Лейла Саралаева, бороздящая просторы Парижа, и бывший кыргызский журналист Улугбек Бабакулов, ныне "расследующий" из Лиона, "кто наживается на Играх кочевников", и Болот Темиров, который тоже давно и основательно не на родине… Вся эта компания оживилась и активизировалась в преддверии выборов и из штанов выпрыгивает в стремлении максимально очернить Садыра Жапарова, используя отнюдь не профессионально-журналистские методы.

Некоторые деятели из Кыргызстана не уезжали, но, судя по всему, очень надеются на отъезд и европейское подданство со всеми прилагающимися плюшками. А пока у себя в "Тандыре" заваривают кашу из старых песен о главном: "всё плохо, власть никуда не годная, народ страдает, а мы страдаем за народ". Журналист со скорбным лицом и говорящей фамилией Ложников (очень уж корень у этой фамилии интересный) неустанно выдаёт в эфир самые плохие новости, очевидно, по его мнению, свидетельствующие о скором крахе действующего президента.

У всех этих переживателей – нешуточные проблемы со зрением. Они в упор не видят масштабных, грандиозных преобразований, выводящих Кыргызскую Республику на один уровень с мощными развитыми державами. Не видят того, что заставляет восторгаться Кыргызстаном многочисленных гостей разного ранга. Не замечают стремительного роста ВВП и бюджета; активного развития регионов со строительством ипотечного жилья, школ, больниц и других соцобъектов; не видят реализацию крупнейших и важнейших проектов, способных кратно улучшить условия жизни народа… Зато видят заторы на дорогах Бишкека (повсеместно ремонтируемых дорогах, между прочим), старые учебники (в постоянно открывающихся новых школах, позволяющих не держать по пятьдесят детей в классе, с повышением учительских зарплат и привлечением к работе высококвалифицированных профессионалов)…

Изгнанница Саралаева в раздумьях, как бы ещё "уесть" Садыра Жапарова, напрочь забыла о своём подобострастном отношении к Алмазбеку Шаршеновичу и теперь пеняет действующему президенту на "культ личности", приводя в пример певицу Саламат Садыкову. Садыкова во время награждения в знак уважения склонила голову перед Садыром Жапаровым (сама Лейла Маратовна ещё и не такое вытворяла). Но Саралаевой, видимо, можно до небес превозносить Атамбаева, а кому-либо другому уважать Жапарова – нельзя…

"Лейла Саралаева, вы нехороший человек", - пишут совестливые комментаторы. "Нехороший человек" - это ещё полбеды. Тут бы о другом подумать: для чего и с чьей подачи она с маниакальным упорством старается вымазать грязью всё, что имеет хоть какое-то отношение к президенту? Кто ей за это платит? Как-то сама она признавалась, что бесплатно никогда ничего не делает. Вывод напрашивается сам собой.

Прочие "изгнанники" (и неизгнанники вроде Ложникова, находящиеся как бы во внутренней эмиграции и в детсадовской оппозиции к властям) тоже работают не даром (не путать с "недаром"). Едят-пьют на зарубежные гранты. А кто будет спонсировать политику тотального очернения и расшатывания общественно-политических устоев? Только тот, кто разделяет и властвует. Кто заинтересован уничтожить ведущих политических игроков в виде Китая и России, предварительно максимально ослабив их через "мягкое подбюшье" - Центральноазиатский регион.

Для того, чтобы "взорвать" Центральную Азию (в том числе и через прикормленных агентов), все средства хороши. Есть набор тем, которые так называемым "независимым" журналистам кураторами из иностранных спецслужб предложено муссировать день и ночь, добиваясь желаемого эффекта: "китайская экспансия", "гонение на свободу слова", "коррупция в верхах". Когда это не срабатывает, агентам приходится выполнять более мелкие задания вроде привлечения внимания общественности к "не тому" костюму президента и его планшету "не той марки".

Пробки, старые учебники, "почему посадили Темирлана Султанбекова и не посадили Камчыбека Ташиева" - всё это призвано настроить народ против Садыра Жапарова и в конечном итоге сорвать президентские выборы. Ради чего? Ради того, чтобы сделать главой государства Тенгиза Болтурука, Сыргака Кенжебаева, Сыргака Абдылдаева, Улукбека Бабакулова, Болота Темирова, Рината Тухватшина или Лейлу Саралаеву? Нет, конечно. Им туда и не надо. Их и так британские "товарищи"-режиссёры неплохо кормят.

Нынче МИ-6 не забрасывает в Центральную Азию террористов. Действует более мягко и хитро. Безошибочно вычисляя людей, которые готовы ей послужить взамен на гражданство, хорошую "зарплату" и возможность покрасоваться, самоутвердиться, прослыв "яростным борцом за свободу и независимость". На которых не нужен нож: "ему покажешь медный грош, ему немного подпоёшь – и делай с ним что хошь".