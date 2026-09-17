Кыргызстанец Акбар Абдуллаев с триумфом ворвался в UFC

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Акбар Абдуллаев завоевал контракт с крупнейшим мировым промоушеном UFC, одержав молниеносную победу на турнире Dana White"s Contender Series в Лас-Вегасе.

Для победы над соперником из Бразилии Эднилсоном Сантосом непобежденному кыргызстанцу потребовалось всего 19 секунд. Абдуллаев с первых мгновений поединка обрушил на оппонента мощную атаку, отправив его в глубокий нокаут.

Эта победа стала 14-й в профессиональной карьере Абдуллаева - все свои поединки спортсмен завершил досрочно, сохранив безупречный рекорд.

Выступление кыргызстанского бойца произвело фурор на руководство организации. Глава UFC Дана Уайт не только сразу предложил Акбару Абдуллаеву контракт с лигой, но и сделал громкое заявление на итоговой пресс-конференции, назвав его самым большим талантом за всю десятилетнюю историю претендентской серии.

Благодаря яркой и убедительной победе Акбар Абдуллаев официально пополнил ростер UFC и в ближайшее время начнет свой путь в элите мирового ММА.