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Кыргызстанец Акбар Абдуллаев с триумфом ворвался в UFC

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец смешанных единоборств Акбар Абдуллаев завоевал контракт с крупнейшим мировым промоушеном UFC, одержав молниеносную победу на турнире Dana White"s Contender Series в Лас-Вегасе.

Для победы над соперником из Бразилии Эднилсоном Сантосом непобежденному кыргызстанцу потребовалось всего 19 секунд. Абдуллаев с первых мгновений поединка обрушил на оппонента мощную атаку, отправив его в глубокий нокаут.

Эта победа стала 14-й в профессиональной карьере Абдуллаева - все свои поединки спортсмен завершил досрочно, сохранив безупречный рекорд.

Выступление кыргызстанского бойца произвело фурор на руководство организации. Глава UFC Дана Уайт не только сразу предложил Акбару Абдуллаеву контракт с лигой, но и сделал громкое заявление на итоговой пресс-конференции, назвав его самым большим талантом за всю десятилетнюю историю претендентской серии.

Благодаря яркой и убедительной победе Акбар Абдуллаев официально пополнил ростер UFC и в ближайшее время начнет свой путь в элите мирового ММА.


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URL: https://www.vb.kg/461612
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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