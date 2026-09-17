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Мэрия Бишкека выставила на продажу 106 транспортных средств

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В Бишкеке 24 сентября состоится открытый аукцион по продаже 106 транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности. Заявки на участие принимаются до 18 сентября, сообщили в мэрии столицы.

Торги начнутся в 10:00 по адресу: проспект Чуй, 168. Всего на аукцион выставлено 106 лотов.

Для участия необходимо подать письменное заявление с указанием номера выбранного лота, предоставить документ, удостоверяющий личность, а также платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса.

Размер гарантийного взноса составляет 10% от стартовой стоимости выбранного лота.

Заявки принимаются в Управлении муниципальной собственности мэрии Бишкека по адресу: проспект Чуй, 168.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 0312 979 195 (вн. 4220).

Со списком выставленных на аукцион лотов и условиями участия можно ознакомиться по ссылке:


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URL: https://www.vb.kg/461616
Теги:
мэрия, транспорт, Бишкек
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