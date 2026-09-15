Уши МИ-6 торчат за каждым межнациональным "недоразумением" в Евразии

Так называемый "межнац" - явление не новое, не вчера придуманное, и завтра оно не исчезнет. Однако в последнее время разного рода провокационные националистические выпады как будто участились и размножились. Значит, это кому-нибудь нужно. Кому и для чего?

Очередная неприятная история, которую можно было бы отнести к разряду "бытовух" и попросту отмахнуться – мало, дескать, этих девчушек пороли в детстве, перерастут и всё осознают… На самом деле за ней стоит нечто гораздо более серьёзное и опасное.

Две студентки из Кыргызстана, по обмену учившиеся в вузе Астаны, вылезли в эфир с интересными рассуждениями: казахи, дескать, похожи на кыргызов, но появились позже и многое переняли у кыргызов; высказались девушки и на тему Кенесары хана – точнее, его головы, которую кыргызы вроде бы не вернули братьям казахам.

Казахский политический деятель Кенесары, напомним, был повержен в бою с кыргызскими манапами под предводительством Ормон хана в 1847 году. Кто конкретно обезглавил Кенесары хана и где находится его голова – доподлинно неизвестно. Вроде бы она была направлена в качестве трофея в Западно-Сибирское генерал-губернаторство Российской империи, в Омск, а дальше следы её затерялись.

В советское время историей гибели Кенесары особо не интересовались, а после распада СССР интерес к ней пробудился. Казахские учёные много лет пытаются разгадать тайну исчезновения ханских останков, а обыватели периодически вспоминают Кенесары, когда хотят уколоть кыргызов (если больше колоть нечем). Ибо, в отличие от секрета головы Кенесары хана, взаимоотношения двух братских народов ни для кого секрета не представляют. Кыргызы и казахи действительно братья, связанные многовековой общей историей, общими традициями, общей культурой, очень похожим языком… Которые, как всякие братья, время от времени спорят, кто из них старше и главнее.

За эти мелочные споры и разногласия умело цепляются те, кому выгодно вносить смуту и раздор в международные отношения. И касается это не только родственных азиатских народов. Кукловоды - сеятели смуты зрят в корень и даже глубже корня, отлично зная, за какие ниточки дёргать и какую кость кому подкинуть для очередной драчки.

Заглянем и мы чуть поглубже.

Вялотекущая интернет-перепалка между кыргызскими и казахскими пользователями по вечным вопросам "кто древнее и главнее" не слишком бросается в глаза и не слишком задевает народы. Но временами она вдруг вспыхивает и какое-то время горит ярким пламенем, рискуя превратиться в настоящий пожар. Эти обострения, на удивление, приурочиваются к тому или иному важному для обоих государств событию.

Пример: в октябре 2017 года досиживающий свой президентский срок и ожидающий очередных выборов Алмазбек Атамбаев затевает ссору с руководством Казахстана, ни с того ни с сего заявляя, что казахи живут хуже кыргызов, обвиняя соседей в попытке вмешаться в наши президентские выборы… Результат не замедлил сказаться: жёсткие усиленные досмотры на казахской границе, проблемы для кыргызских предпринимателей и рядовых граждан… Ещё чуть-чуть – и полыхнёт не по-детски. К счастью, всё тогда закончилось более-менее благополучно.

Атамбаев – не девчонка-студентка с языком без костей, плохо понимающая последствия своего стремления покрасоваться в прямом эфире. Он опытный политик, на тот момент – глава государства, который обязан следить за каждым своим словом. Уж его-то точно никто за язык не тянул… Или тянули?

Каждый такой случай оставляет стойкое ощущение, что "недоразумение" произошло неспроста. Что это отнюдь не досадная случайность, а тщательно спланированная часть общей разрушительной стратегии.

V Всемирные игры кочевников, 2024 год, Казахстан. Во время финального матча по кок-бору между сборными Кыргызстана и Казахстана вспыхивает потасовка. Дошло до того, что казахский спортсмен несколько раз огрел соперника камчой. Пришлось прибегнуть к помощи полиции, а после кыргызская сборная посчитала судейство предвзятым и в знак протеста во время награждения сняла медали… Мощнейшая волна взаимных обид и споров долго не утихала в соцсетях.

VI Всемирные игры кочевников, 2026 год, Кыргызстан. Снова конфликт из-за лидерства в медальном зачёте, снова взаимные упрёки и припоминание друг другу прошлых "косяков"… Инцидент исчерпался, напряжение снято.

И тут же вылезли эти две студентки с неокрепшими мозгами. Случайно ли вылезли? По всем признакам – нет. Не случайно. Такие провокации готовятся не за один день, с продумыванием каждой детали. Не выросли серьёзные столкновения из спортивных баталий – значит, надо было наступить на самую, пожалуй, больную казахскую мозоль.

С чего бы вдруг двум адекватным девушкам (неадекватные вряд ли попали бы в Астану по обмену) нести в прямом эфире откровенную дичь о том, что из черепа Кенесары хана в Кыргызстане пьют вино?! Даже если предположить, что и сами они в моменте были не слишком трезвые. С чьей подачи, с чьего голоса пропели эти пташки – да так, что не на шутку взбаламутили казахский сегмент соцсетей?

Если судить по многочисленным комментариям, прилетевшим от граждан Казахстана, - два братских народа не только не братские, но крайне враждебные друг другу этнические общности. Тут есть всё – от отборных оскорблений до призывов навсегда закрыть границу.

Не этого ли добивались те, кто предпринял очередную попытку стравить два народа, две страны?

Среди потока оскорблений и угроз попадаются вполне здравые суждения: "Эти провокации – дело рук тех, кому не нравятся сближение и союзы между народами. Их ещё много будет в разных проявлениях. Не нужно поддаваться на разного рода провокации".

Divide et impera. Разделяй и властвуй. Историческая колониальная стратегия Британской империи. Ещё в XIX и XX веках Лондон регулярно инициировал территориальные и этнические споры, которые приводили к кровопролитным конфликтам между народами. Британская секретная служба МИ-6 продолжает это бесславное дело, исподволь дестабилизируя ситуацию то в одной, то в другой сточке мира, разжигая межнациональную и межконфессиональную рознь. Цель – расколоть союзные государства и ослабить геополитических конкурентов.

Уши МИ-6 торчат едва ли не за каждым масштабным межнациональным "недоразумением" в Евразии – ну и Центральная Азия, разумеется, не исключение.

Девчонки-студентки, неразумно сыгравшие роль марионеток в большой геополитической игре, своё уже получили и даже, как принято, извинились на камеру. Однако от подлинных виновников межнациональной заварухи извинений вы не дождётесь. Утихнет это пламя кыргызско-казахского хейта – подожгут где-нибудь в другом месте какими-нибудь другими методами, с использованием ещё каких-нибудь мечтающих прославиться недальновидных граждан.

Как быть? Не отключать голову. Прикусывать язык, даже если очень хочется высказать своё "ценное" мнение. Помнить, кому выгодно, и не идти на поводу. Только так. По-другому в эпоху информационных войн не получится.