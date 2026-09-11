Житель Иссык-Куля Асылбек Кусеев приехал на праздник в Талас на велосипеде

Во время празднования Дня независимости Кыргызстана в Таласе журналисты встретили велопутешественника Асылбека Кусеева. Уроженец села Боконбаев Тонского района Иссык-Кульской области рассказал, что за время путешествия преодолел на велосипеде 2650 километров.

По словам Кусеева, его путешествие продолжается уже 60 дней. Маршрут начался в Бишкеке, после чего он отправился на Иссык-Куль и полностью объехал озеро. Затем путь проходил через Кочкор, Чаек, Казарман, Джалал-Абад, Ош, Кызыл-Кию, Баткен, Ак-Сай и Кок-Таш.

После этого велопутешественник пересек границу с Узбекистаном, где побывал в Риштане, Фергане, Андижане и Намангане. Далее он продолжил путь через Ала-Букинский район, Кербен, Сары-Челек и Чаткал и добрался до Таласа.

Для путешествия Кусеев взял с собой палатку, спальный мешок, матрас и другие необходимые вещи. По его словам, ночевать приходилось в разных местах.

"Где-то ночевал в мечети, где-то в гостях, где-то в палатке, по-разному", - рассказал он.

Одним из главных впечатлений от поездки для путешественника стало гостеприимство людей.

"Наш народ очень гостеприимный. Когда заехал в Узбекистан, там тоже очень хорошо и гостеприимно принимали", - отметил Кусеев.

В Талас Асылбек Кусеев приехал впервые ко Дню независимости Кыргызстана.

"День независимости -это наша гордость. Есть государства, которые имеют свой флаг, герб, гимн и землю. В их числе есть и мы, кыргызы. Я горжусь тем, что я кыргыз. И наша природа вообще превосходная", - сказал путешественник.

По словам Кусеева, он не считает себя первым кыргызстанцем, совершившим подобное велопутешествие. Он рассказал, что ранее такой маршрут преодолел Марат из Баткена, поэтому себя Кусеев называет, предположительно, вторым.