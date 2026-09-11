Кыргызстан привлекает международных гигантов КНР в ключевые отрасли страны

На 26-й Китайской международной ярмарке инвестиций и торговли (CIFIT) в Сямыне Кыргызстан представил свой инвестиционный потенциал. В рамках мероприятия заместитель главы Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Мээримбек Койчуманов провел переговоры с руководителями крупных китайских компаний, финансовых институтов и представителями иностранных государственных и инвестиционных структур.

Одной из ключевых стала встреча с президентом Экспортно-импортного банка Китая Ван Чуньин, где обсуждались возможности финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов в Кыргызстане. Также состоялись переговоры с руководством Chengtun Mining по перспективам совместной работы.

Кроме того, Мээримбек Койчуманов провел встречи с представителями таких гигантов, как China Investment Corporation (CIC), Sinosure, Chinalco, Xiamen IPORT Group, Hithium, CATL, C&D, China Energy Engineering Group (CEEC) и CSCEC. Партнерам презентовали проекты в сферах энергетики, промышленности, горнодобычи, логистики и высоких технологий.

Параллельно в формате G2G пройшли переговоры с делегациями Финляндии, Ирана и Саудовской Аравии для обмена опытом и развития межгосударственного сотрудничества. Участие Кыргызстана в CIFIT-2026 дало новый импульс расширению инвестиционных контактов и продвижению экономических проектов страны на международной арене.