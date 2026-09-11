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В Таласе предприниматель за свой счет установит 1000 флагов Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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В Таласе в преддверии мероприятий, посвященных 35-летию независимости Кыргызстана, запустили челлендж, призывающий горожан вывешивать государственные флаги возле своих домов. Инициативу поддержал молодой предприниматель Абыл Бердияров. Об этом он рассказал VB.KG.

По словам Бердиярова, за свой счет он приобрел около 1 000 флагов Кыргызстана.

Из них 500 планируется установить возле домов на нескольких улицах Таласа. В частности, флаги уже устанавливают на улице Бердике Баатыра. Еще 500 флагов предприниматель намерен раздать жителям города.

Таким образом Бердияров решил поддержать челлендж и внести свой вклад в праздничное оформление Таласа перед одним из главных мероприятий года.

В эти дни в городе идет активная подготовка к празднованию 35-летия независимости Кыргызстана. Основные мероприятия пройдут в Таласе 11–12 сентября.

11 сентября в торжествах примет участие президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/461477
Теги:
День независимости, Таласская область, флаг, Кыргызстан
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