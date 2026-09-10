Врач из Кыргызстана готовится к защите диссертации в Новосибирске

В Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна занимаются лечением сложных патологий опорно-двигательной системы, проводят высокотехнологичные операции и развивают собственные научные разработки. С работой одного из ведущих профильных медицинских центров Сибири ознакомились журналисты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана в рамках пресс-тура по Новосибирской области.

Сегодня ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна объединяет клиническую практику и научные исследования. Здесь работают 10 клинических отделений, 12 операционных и девять научных отделов. Пациенты проходят полный цикл медицинской помощи – от консультации и диагностики до сложных хирургических вмешательств и последующего наблюдения.

Одно из направлений работы института – внедрение цифровых технологий в травматологию и ортопедию. В лаборатории цифровых технологий журналистам показали, как создаются индивидуальные импланты для пациентов, которым невозможно установить стандартную конструкцию.

Как рассказал руководитель лаборатории цифровых технологий Тариэл Мамуладзе, для производства таких изделий используется специальный 3D-принтер. На нём изготавливают прототипы медицинских изделий, инструменты и индивидуальные импланты из титана.

Необходимость в индивидуальных конструкциях возникает, в частности, при сложных костных дефектах. В таких случаях готовый эндопротез может не соответствовать анатомии конкретного пациента, поэтому специалисты фактически создают конструкцию специально для него.

Работа начинается с компьютерной томографии. На основе полученных данных создаётся цифровая модель необходимого участка. Затем в специальных программах специалисты проектируют будущий имплант таким образом, чтобы он максимально точно соответствовал конкретному дефекту.

Перед дорогостоящей печатью из титана конструкцию можно предварительно изготовить из пластика. Это позволяет специалистам проверить её форму и геометрию и при необходимости внести изменения.

После этого начинается непосредственно титановая печать.

Для производства используется мелкодисперсный титановый порошок. Перед началом работы из камеры 3D-принтера удаляют кислород и замещают его аргоном. Затем на рабочую поверхность последовательно наносится тончайший слой порошка, который обрабатывается лазером. Процесс повторяется слой за слоем, пока не сформируется готовое изделие.

После печати имплант отделяют от рабочей платформы и проводят его дальнейшую обработку.

При этом специалисты исследуют не только форму будущих конструкций. В лаборатории изучают различную пористость, геометрию и шероховатость поверхности, а также то, какие нагрузки способны выдерживать напечатанные изделия.

Особый интерес представляет пористая структура имплантов. По словам Тариэла Мамуладзе, такие конструкции лучше интегрируются в организм. Кроме того, пористые структуры могут использоваться в сочетании с костнозамещающими материалами.

Аддитивные технологии в институте применяются при замещении сложных дефектов костей. Возможность изготовить конструкцию под анатомические особенности конкретного человека особенно важна в тех случаях, когда стандартного решения для пациента недостаточно.

Работа лаборатории при этом не ограничивается имплантами. Здесь также создают прототипы и компоненты медицинских инструментов, исследуют прочностные характеристики различных конструкций и ищут новые возможности применения 3D-печати в травматологии и ортопедии.

Если технологии показывают, как меняется современная травматология, то другая история ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна связана уже с подготовкой специалистов.

В институте учится и работает врач из Кыргызстана Дастанбек Абдигапаров. 30-летний уроженец Бишкека – детский травматолог-ортопед и аспирант ННИИТО. В Новосибирске он находится третий год, а в конце сентября завершает обучение в аспирантуре и готовится к защите кандидатской диссертации.

По его словам, Новосибирск он выбрал прежде всего из-за возможности работать рядом с опытными специалистами, одновременно заниматься практической медициной и наукой.

– За это время я приобрёл очень большой практический багаж и, думаю, сделал большой шаг в плане науки. Для меня это первый шаг в научной деятельности, но на этом останавливаться не планирую, – рассказал Дастанбек Абдигапаров.

Его научное исследование связано с дисплазией тазобедренного сустава и врождённым вывихом бедра у детей. Молодой врач изучает результаты различных методов хирургического лечения и их эффективность.

Одна из целей работы – разработать алгоритм, который в дальнейшем сможет помочь молодым практикующим врачам выбирать оптимальную тактику лечения.

По словам Абдигапарова, дисплазия тазобедренного сустава относится к распространённым патологиям в детской ортопедии, а несвоевременное выявление и лечение заболевания могут привести к серьёзным последствиям.

Поэтому особое значение имеет ранняя диагностика.

Среди признаков, на которые родителям следует обратить внимание, врач называет укорочение конечности и ограничение движений в суставе. Асимметрия кожных складок также может быть заметна, однако специалист относит её к второстепенным признакам.

Не менее важны своевременный скрининг и дальнейшее наблюдение ребёнка у ортопеда.

Сам Дастанбек Абдигапаров пришёл в большую научную медицину после совершенно другого профессионального опыта.

После окончания ординатуры он два года работал травматологом-ортопедом в отдалённом населённом пункте. По его словам, на тот момент он был там единственным специалистом этого профиля, а травматолога-ортопеда до него долгое время не было.

Многое молодому врачу пришлось начинать практически с нуля.

Именно тогда, рассказывает он, пришло понимание того, насколько важны для начинающего специалиста наставники и профессиональная среда.

– Работая в отдалённом месте без наставников, я понял, насколько они важны. Когда работаешь один, профессионально развиваться намного сложнее. Поэтому через два года решил продолжить работу там, где есть специалисты разных направлений ортопедии, – рассказал он.

Так врач из Кыргызстана оказался в Новосибирске.

Сегодня он совмещает работу с научной деятельностью. По словам Абдигапарова, институт поддерживает его исследования и предоставил возможность работать, не прерывая обучение и занятия наукой.

При этом оставаться в России навсегда молодой врач не планирует.

На вопрос о том, где он хотел бы продолжить карьеру – в Кыргызстане или России, – Абдигапаров ответил:

– Наверное, не сразу, но всё-таки вернусь на родину.

Менять выбранное направление он также не собирается. Его профессиональная специализация связана с детской травматологией и ортопедией, и в дальнейшем врач намерен продолжать работать именно с детьми.

Пресс-тур по Новосибирской области организован Россотрудничеством при содействии Международной платформы медицинского туризма "ВТБ Медицина".