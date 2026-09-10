"МедВетСити+" соединяет человеческий потенциал и новые технологии в КР

Инновационные изделия предприятий проекта "МедВетСити+" вызвали большой интерес у посетителей выставки ШОС в Бишкеке и привлекли внимание журналистов VB.KG. Генеральный директор ОАО Виктор Евстифеев рассказал редакции, что стоит за ключевой задачей Центра - подготовкой кадров, развитием прикладной науки, созданием современных лабораторий и поэтапным запуском производств в Бишкеке и Токмоке.

Напомним, что ОАО "МедВетСити+" создано в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики. Центру поручено развивать инновационную инфраструктуру, реализовывать проекты в сфере новых технологий, поддерживать отечественные разработки, совершенствовать методы производства и развивать международное сотрудничество.

"Кыргызстан расширяет промышленную базу, но устойчивое технологическое развитие определяется не только количеством новых заводов. Для работы современных производств необходимы люди, которые умеют исследовать, проектировать, настраивать оборудование, обеспечивать качество и превращать идею в серийный продукт. На этой связи человеческого потенциала и технологии построена стратегия ОАО "МедВетСити+".

Главный вопрос: удастся ли создать систему, в которой образование, наука, инженерия и производство работают как последовательные части одного процесса." - рассказывает Виктор Евстифеев.

Почему одной закупки оборудования недостаточно

Покупка технологической линии позволяет получить производственный актив, но сама по себе не создает отрасль. Если запуск, обслуживание, контроль и модернизация полностью зависят от внешних специалистов, страна остается потребителем технологии. Устойчивая модель возникает тогда, когда знания закрепляются внутри предприятия и передаются от опытной команды молодым специалистам.

Поэтому ОАО "МедВетСити+" рассматривает производственную площадку одновременно как место выпуска продукции и как среду формирования компетенций. Оператор должен понимать технологический режим, инженер - логику оборудования и причины отклонений, лаборант - методы контроля, технолог - связь между сырьем, процессом и характеристиками продукта. Руководитель участка должен уметь организовать безопасную и воспроизводимую работу.

Такой подход особенно важен для фармацевтики, биотехнологий, химического производства и систем безопасности. Ошибка здесь означает не только потерю сырья или простой линии. Она может повлиять на качество продукта, безопасность персонала и доверие заказчика. Подготовка сотрудников должна идти параллельно с монтажом оборудования, разработкой инструкций, испытаниями и настройкой контроля качества.

Полный цикл от задачи до рынка

Стратегия ОАО "МедВетСити+" строится как полный цикл: образование, прикладное исследование, инженерная разработка, лабораторная проверка, пилотная партия, промышленный выпуск, внедрение и рынок. Обратная связь от производства и заказчиков должна возвращаться исследователям и становиться основой для следующего улучшения.

Предполагается сотрудничество с Национальной академией наук Кыргызской Республики должно стать частью полного инновационного цикла. Стратегия предусматривает участие ученых Академии наук в постановке прикладных задач, лабораторной проверке разработок и подготовке молодых специалистов. В этой модели лаборатория не является помещением, которое подключают к проекту после появления готового продукта. Она участвует в выборе сырья, разработке методики, испытании образцов, контроле параметров и анализе отклонений. Конструкторское бюро переводит научную идею в техническое решение. Производственная команда проверяет, можно ли стабильно повторять процесс, а система качества фиксирует требования к каждой операции.

Цифровой контур должен связать данные о сырье, оборудовании, партиях, испытаниях, документации и подготовке персонала. Такая прослеживаемость позволяет находить источник проблемы, сравнивать результаты и сохранять знания при расширении команды.

Направления объединены общей инфраструктурой

ОАО "МедВетСити+" развивает несколько направлений одновременно. По данным общества, они обеспечены необходимыми ресурсами, однако ввод производств будет поэтапным. Это принципиальное различие: обеспеченность проекта не означает, что каждый продукт уже выпускается серийно.

Первый крупный блок связан с медициной и биологическими науками. Он включает фармацевтику, медицинские изделия, ветеринарию, биотехнологии, биоциды, чистые помещения и лабораторный контроль. В проектных материалах предусмотрены линии для лекарственных форм и медицинской продукции, а также химико-аналитические и микробиологические лаборатории. Регулярный выпуск возможен после подготовки персонала, настройки процессов и прохождения необходимых регистрационных и контрольных процедур.

Медицинское направление предъявляет особые требования к производственной культуре. Персонал должен соблюдать режим чистых помещений, последовательность операций, правила санитарной обработки, документирование и прослеживаемость. Лабораторные методы необходимо проверять, оборудование - калибровать и квалифицировать, а отклонения - фиксировать и расследовать. Поэтому запуск такого производства зависит от готовности не одной линии, а всей системы качества.

Ветеринария и биотехнологии дополняют медицинский контур. Они могут использовать общие лаборатории и методы анализа, но требуют собственных процедур биологической безопасности и оценки продукции. Такая кооперация позволяет не дублировать дорогостоящую инфраструктуру и одновременно формировать междисциплинарные команды из биологов, химиков, технологов и инженеров.

Второй блок объединяет прикладную химию, новые материалы, специализированные покрытия, металлоконструкции и инженерные решения для инфраструктуры. Общими для него являются материаловедение, испытания, проектирование, контроль долговечности и подготовка производства.

Развитие металлоконструкций включает перспективу работы со сложными инфраструктурными объектами, в том числе автомобильными и железнодорожными мостами. Для перехода от общей производственной возможности к конкретному объекту потребуются проектная документация, расчет нагрузок, подтверждение свойств материалов, сварочные процедуры и независимый контроль. Именно наличие конструкторского, лабораторного и производственного блоков в одной системе должно обеспечить такую последовательность.

Третий блок относится к безопасности и сложной инженерии. Он включает системы пожаротушения, цифровые решения и беспилотные технологии для мониторинга, обследования объектов и работы там, где присутствие человека опасно или ограничено. Здесь особенно важны этапность испытаний и четкое разграничение между опытной разработкой и готовым серийным продуктом.

Когда планируется ближайший запуск

Наиболее близким производственным событием должен стать запуск серийного производства компактных аэрозольных средств пожаротушения ПСП 100Е и ПСП 500Е в Бишкеке. В проекте предусмотрена не только сборка изделий, но и входной контроль компонентов, проверка технологических операций, маркировки и комплектности, испытания и подготовка пользователей.

ПСП 100Е и ПСП 500Е рассчитаны на разные масштабы первичной защиты. Конкретную модель нельзя выбирать только по объему помещения: значение имеют тип пожарной нагрузки, геометрия и вентиляция зоны, наличие людей, способ активации и общий проект пожарной защиты. Аэрозольное средство не отменяет эвакуацию, оповещение и вызов пожарных подразделений.

В материалах проекта указан сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПС13.В.00809/23, связанный с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017. При поставке заказчику должен передаваться актуальный комплект технической и сопроводительной документации. Для доверия к новой продукции важны не демонстрационные кадры сами по себе, а воспроизводимость характеристик, стабильность партий и понятные ограничения применения.

Токмокская площадка и функциональные покрытия

В промышленной зоне Токмока продолжаются монтаж оборудования и подготовка линии по выпуску инновационных лакокрасочных материалов. Запуск запланирован на конец 2026 года. В проектных материалах указаны производственная площадь 4,2 тыс. квадратных метров и создание 37 рабочих мест. Часть сырья планируется получать из Бельгии и России, а сам производственный процесс и выпуск готовой продукции будут организованы в Кыргызстане.

Будущая линейка включает антибактериальное, антикоррозионное и фасадное покрытия. Их объединяет переход от исключительно декоративной функции к защите поверхности. Антибактериальное покрытие предназначено для создания моющейся поверхности в помещениях с повышенными санитарными требованиями. Оно не заменяет вентиляцию, уборку и дезинфекцию.

Антикоррозионное покрытие предназначено для металлических поверхностей, включая промышленное оборудование и инфраструктурные конструкции. Фасадное покрытие разработано для защиты минеральных фасадов и бетона от атмосферной влаги и внешних воздействий. Компания располагает сертификатами на покрытия; при публикации и применении конкретные характеристики должны соотноситься с технической документацией и условиями испытаний.

Значение токмокского проекта не ограничивается количеством банок краски. Специалисты, которые участвуют в установке и освоении линии, формируют опыт эксплуатации, контроля и модернизации оборудования. Если эти знания закрепятся внутри команды, площадка сможет развивать рецептуры, адаптировать продукты к местным условиям и готовить следующие группы работников.

Образовательный контур как перспектива

Образовательное направление пока не запущено и остается перспективной частью стратегии. Поэтому сегодня некорректно объявлять даты открытия кружков, число участников или конкретные партнерские программы. Однако сама логика образовательного контура сформулирована достаточно ясно: подготовка должна быть связана с реальными лабораториями, оборудованием и производственными задачами.

Предполагается, что первая ступень будет связана с бесплатными техническими кружками для школьников. Младшие участники смогут знакомиться с простыми механизмами, безопасными электрическими цепями и конструированием. Для старших могут быть предусмотрены программирование, робототехника, электроника, 3D-проектирование, приборостроение и безопасные химические эксперименты.

Следующая ступень - практико-ориентированное обучение студентов и выпускников колледжей и вузов. Теоретический модуль должен дополняться лабораторной работой, производственной практикой и наставничеством. Задача состоит не в выдаче еще одного формального удостоверения, а в подтверждении конкретного навыка: настроить операцию, провести измерение, оформить результат, выявить отклонение и безопасно отреагировать на него.

Для действующих сотрудников предполагаются короткие программы переподготовки, аттестация на конкретное рабочее место и обучение внутренних наставников. Оператор сможет развиваться в сторону наладки, качества или наставничества; лаборант - осваивать методики, валидацию и исследования; инженер - автоматизацию и управление технологическими проектами.

Будущие программы должны начинаться с диагностики исходных знаний и завершаться практическим заданием. Для одного участника результатом может стать собранный электронный модуль, для другого - выполненный лабораторный анализ, настроенный технологический режим или устраненное отклонение на учебном стенде. Такая оценка показывает не количество прослушанных часов, а способность безопасно выполнить конкретную работу.

Отдельная задача - подготовка наставников. Опытный инженер или технолог не всегда автоматически становится преподавателем. Ему необходимо научиться объяснять процесс, наблюдать за работой новичка, давать обратную связь и фиксировать освоенные навыки. Система внутренних наставников позволит сохранять производственный опыт и быстрее готовить команды для следующих линий.

Образовательная перспектива потребует строгих правил безопасности. Возраст участников должен соответствовать сложности оборудования, доступ к производственным участкам - предоставляться только после инструктажа, а химические вещества, станки и электрические модули - использоваться в контролируемой среде. Конкретные программы можно объявлять только после утверждения помещений, оборудования, ответственных лиц и партнеров.

Человеческий потенциал становится производственным ресурсом

В публичных дискуссиях человеческий потенциал часто рассматривают отдельно от промышленной политики. В действительности именно квалификация людей определяет, будет ли закупленное оборудование работать устойчиво и сможет ли предприятие перейти от освоения чужой технологии к созданию собственной.

Для молодых специалистов такая модель может создать понятную траекторию внутри страны: интерес к технике в школе, профильное образование, практика, работа на производстве, участие в прикладном исследовании и развитие до технолога, конструктора или руководителя проекта. Она не возникает автоматически. Потребуются программы, наставники, безопасные учебные площадки, партнерства с образовательными организациями и прозрачные критерии отбора.

Для предприятия инвестиции в обучение уменьшают кадровые риски. Подготовленный работник быстрее осваивает линию, точнее соблюдает режимы, реже допускает ошибки и способен передать опыт коллегам. Для государства эффект шире: появляются новые профессии, сохраняются инженерные и научные знания, а у молодежи становится больше возможностей применять способности в Кыргызстане.

"Для нас принципиально: инновация должна не просто приехать в Кыргызстан в виде готового продукта. Здесь должны появляться производство, специалисты и компетенции", - говорит генеральный директор ОАО "МедВетСити+" Виктор Леонидович Евстифеев.

Не изоляция, а способность сотрудничать на равных

Технологическая самостоятельность не означает производство всего необходимого исключительно из местного сырья и отказ от международной кооперации. Современные цепочки включают оборудование, компоненты, материалы и знания из разных стран. Вопрос заключается в том, какую часть ценности страна создает сама и какие компетенции остаются после запуска проекта.

ОАО "МедВетСити+" планирует сотрудничество со странами ЕАЭС, ШОС и другими партнерами, привлекать научную и инженерную экспертизу и искать внешние рынки. Полезность такого сотрудничества будет определяться передачей знаний, совместными разработками, подготовкой местных специалистов и возможностью выпускать конкурентоспособный продукт в Кыргызстане.

Экономический контекст

По данным Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, в 2025 году в стране были введены 119 промышленных проектов с инвестициями около 715,7 млн долларов. Они создали 8 471 рабочее место. Рост производства отмечался в фармацевтике, химической промышленности, выпуске резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов и других секторах.

В официальном прогнозе социально-экономического развития экспорт товаров должен увеличиться с 4,52 млрд долларов в 2026 году до 6,13 млрд долларов в 2030 году. Для достижения такого результата стране необходимы товары с более высокой добавленной стоимостью и предприятия, способные соблюдать требования внешних рынков.

В этом контексте ОАО "МедВетСити+" может стать одной из площадок технологической диверсификации. Однако масштаб стратегии требует строгой последовательности. Производственный запуск не должен опережать готовность персонала, лабораторного контроля, безопасности и разрешительных процедур.

Создание рабочих мест будет лишь первым уровнем эффекта. Более значимый результат возникает, когда рабочее место превращается в профессиональную траекторию: сотрудник осваивает оборудование, участвует в улучшении процесса, получает новую квалификацию и передает знания другим. Тогда вложения в производственную линию одновременно становятся вложениями в человеческий капитал и повышают способность страны запускать следующие технологические проекты.

Ответственная коммуникация о технологиях

У технологического проекта есть еще одно условие доверия - точность публичных заявлений. Необходимо различать концепцию, обеспеченное ресурсами направление, смонтированную линию, опытную партию и серийное производство. Для специальных свойств продукции должны быть доступны сертификаты, протоколы испытаний и область применимости. Такая открытость не ослабляет инновационную повестку, а показывает зрелость проекта.

Как оценивать результат

Эффективность ОАО "МедВетСити+" следует оценивать по проверяемым результатам: сколько линий введено в эксплуатацию, сколько технологий дошло до опытной и серийной стадии, насколько стабильно качество продукции, сколько специалистов подготовлено, сколько разработок внедрено и какие товары вышли на внутренний или внешний рынок.

Не менее важен второй уровень оценки: сохраняются ли знания внутри страны. Если предприятие сможет самостоятельно обслуживать оборудование, развивать рецептуры и конструкции, проводить испытания, устранять отклонения и обучать новые команды, каждое производство станет основой для следующего технологического проекта.

Стратегия ОАО "МедВетСити+" охватывает много направлений, но ее объединяющий смысл достаточно конкретен. Кыргызстану предлагается создать среду, в которой человек получает знания, применяет их к практической задаче и вместе с командой доводит решение до производства. В такой системе завод выпускает продукцию, а технологическая платформа формирует способность создавать новые продукты.

Ближайшие месяцы покажут, как стратегия будет переходить в практическую стадию. Первые ориентиры уже обозначены: запуск систем пожаротушения и линии покрытий в Токмоке к концу 2026 года. Следующими критериями станут работа лабораторий, подготовка специалистов, поэтапный ввод других направлений и появление собственных разработок, востребованных рынком.