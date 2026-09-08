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На Иссык-Куле стартовала спартакиада на Кубок председателя ГКНБ

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- Самуэль Деди Ирие
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В Иссык-Кульской области 8 сентября стартовала ежегодная республиканская спартакиада на Кубок председателя ГКНБ Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях принимают участие сотрудники всех областных управлений ГКНБ.

Мужчины будут соревноваться в футболе, волейболе, баскетболе и шахматах. В футбольных соревнованиях предусмотрены две возрастные категории: до 35 лет и старше 35 лет.

Для женщин предусмотрены бег на 1 тыс. метров, баскетбольная эстафета, волейбол и дартс.

На церемонии открытия заместитель председателя ГКНБ генерал-майор Алишер Эрбаев от имени председателя ведомства генерал-майора Максата Асаналиева поздравил участников с началом соревнований и пожелал им успехов, честной борьбы и высоких результатов.


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URL: https://www.vb.kg/461408
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, кубок, спорт, Соревнования
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