На Иссык-Куле стартовала спартакиада на Кубок председателя ГКНБ

В Иссык-Кульской области 8 сентября стартовала ежегодная республиканская спартакиада на Кубок председателя ГКНБ Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях принимают участие сотрудники всех областных управлений ГКНБ.

Мужчины будут соревноваться в футболе, волейболе, баскетболе и шахматах. В футбольных соревнованиях предусмотрены две возрастные категории: до 35 лет и старше 35 лет.

Для женщин предусмотрены бег на 1 тыс. метров, баскетбольная эстафета, волейбол и дартс.

На церемонии открытия заместитель председателя ГКНБ генерал-майор Алишер Эрбаев от имени председателя ведомства генерал-майора Максата Асаналиева поздравил участников с началом соревнований и пожелал им успехов, честной борьбы и высоких результатов.