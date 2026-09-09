В Бишкеке задержали двух подозреваемых в распространении наркотиков

В Бишкеке задержаны двое граждан, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. У них и в указанных ими тайниках обнаружили в общей сложности 25 свертков с веществом неизвестного происхождения. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По данным милиции, задержаны Б.С., 2004 года рождения, и Э.К., 2006 года рождения. Их выявили сотрудники СБНОН ГУВД Бишкека во время оперативно-профилактических мероприятий.

При личном досмотре у одного из задержанных обнаружили три свертка, обмотанных белой изолентой, у второго -два аналогичных свертка с веществом неизвестного происхождения.

Кроме того, задержанные указали места ранее оборудованных тайников. При их осмотре сотрудники милиции обнаружили и изъяли еще 20 свертков с веществом неизвестного происхождения.

По данным ГУВД, первоначально по линии "102" поступило сообщение о задержании двух граждан на пересечении улиц Исанова и Пржевальского. На место выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 УК Кыргызстана. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.