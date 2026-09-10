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Бишкекский горсуд огласил новый вердикт экс-главе ГКНБ Ташиеву

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10 сентября Бишкекский городской суд огласил вердикт по резонансному "делу 75", фигурантами которого выступают бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев, бывший спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, а также Бекболот Талгарбеков, Курсан Асанов, Курманбек Дыйканбаев, Аалы Карашев и Эмиль Узакбаев.

Вторая инстанция полностью сняла с обвиняемых статью о приготовлении к насильственному захвату власти (ст. 326 УК КР). Действия подсудимых переквалифицировали на статью 195 УК КР - "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав". Сообщается, что судьи применили эту норму из-за того, что в коллективном обращении фигурировал призыв к проведению досрочных президентских выборов.

Все восемь фигурантов признаны виновными по новой статье и приговорены к 4 годам лишения свободы с назначением пробационного надзора сроком на 2 года. По словам защитника Икрамидина Айткулова, новая квалификация также исключает конфискацию имущества, которая ранее числилась в решении первой инстанции.

Заседание проходило в закрытом режиме, а сам приговор вопреки требованиям законодательства огласили за закрытыми дверями: судебные приставы не пропустили в зал прессу и слушателей.

Напомним, следствие в отношении экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и других политиков началось после его отставки в феврале 2026 года. Ранее Первомайский районный суд Бишкека приговорил фигурантов к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества и 3 годами пробации, оправдав Ташиева, Зулушева, Тургунбек уулу, Талгарбекова и Карашева по эпизоду о злоупотреблении полномочиями. Прокуратура в свою очередь запрашивала для всех подсудимых по 9 лет реального срока.


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URL: https://www.vb.kg/461475
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, суд, Кыргызстан
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