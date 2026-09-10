В КНУ открылся новый офис Французского альянса в Бишкеке

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына открылся новый офис Французского альянса в Бишкеке. Он станет площадкой для изучения французского языка, знакомства с культурой Франции, реализации образовательных проектов и развития академических связей между Кыргызстаном и Францией.

В церемонии приняли участие депутат Национального собрания Франции, председатель группы дружбы "Франция - Центральная Азия" Катрин Эрвьё, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызстане Николя Фай, заместитель министра просвещения Виктория Мозгачева, ректор КНУ Догдурбек Чонтоев, президент Французского альянса в Бишкеке Гузель Ишенова, директор Французского альянса в Бишкеке Бегаим Исраилова и другие гости.

Ректор КНУ Догдурбек Чонтоев отметил, что открытие нового офиса имеет особое значение для университета и станет еще одним шагом в укреплении образовательных, культурных и академических связей Кыргызстана и Франции.

По его словам, КНУ стремится расширять международное сотрудничество, создавать возможности для академического обмена и обеспечивать студентам доступ к современному международному образовательному пространству.

"Это не просто открытие нового офиса, это новый шаг в укреплении образовательных, культурных и академических связей между Кыргызской Республикой и Францией", - отметил Чонтоев.

Ректор подчеркнул, что благодаря Французскому альянсу студенты получат дополнительные возможности для изучения французского языка и знакомства с культурой Франции. Здесь они также смогут получать информацию об образовательных программах, участвовать в академических обменах и налаживать профессиональные связи с французскими университетами и организациями.

Отдельным направлением станет информирование молодых людей о возможностях получения образования во Франции. По словам Чонтоева, Campus France поможет студентам лучше ориентироваться в образовательных программах и будет способствовать развитию академической мобильности.

Ректор подчеркнул, что образование и культура остаются важными связующими звеньями между странами, поскольку позволяют укреплять взаимное уважение и создавать основу для долгосрочного сотрудничества.

"Сегодня мы открываем не просто офис, мы открываем новые двери для наших студентов, преподавателей и молодых исследователей", - сказал Чонтоев.

По его словам, сотрудничество может охватить совместные образовательные программы, научные исследования, обмен преподавателями и студентами, культурные проекты и другие инициативы.

Посол Франции в Кыргызстане Николя Фай в своем выступлении поблагодарил руководство Кыргызского национального университета за сотрудничество и отметил, что КНУ создает благоприятные условия для деятельности Французского альянса.

По словам дипломата, в ближайшие месяцы необходимо продолжить работу над тем, чтобы сотрудничество приносило пользу обеим сторонам.

Одним из приоритетов посольства Фай назвал развитие преподавания французского языка в Кыргызстане. Особое внимание, по его словам, будет уделяться подготовке преподавателей французского языка.

Еще одним важным направлением станет развитие студенческой мобильности между Кыргызстаном и Францией, благодаря которой молодые люди смогут получать новый образовательный и международный опыт.

"Наша цель - развивать связи между двумя странами", - сказал Николя Фай.

Он отметил, что эту же задачу выполняют представители парламентов двух государств. Развитие образовательных, культурных и человеческих контактов, по его словам, должно способствовать дальнейшему укреплению отношений Кыргызстана и Франции.

О роли образования и культуры в отношениях двух государств подробно говорила депутат Национального собрания Франции Катрин Эрвьё.

Она отметила, что открытие нового помещения Французского альянса является важным этапом сотрудничества Кыргызстана и Франции и показывает стремление двух стран укреплять существующие связи.

По словам депутата, Французский альянс - это гораздо больше, чем место для изучения иностранного языка. Здесь люди не только учат французский, но и знакомятся с культурой, историей, литературой, традициями и другим взглядом на мир.

"Это место, где наши две страны ведут диалог, несмотря на расстояние", - сказала Эрвьё.

Она подчеркнула особую роль культуры и образования в дипломатии. Именно они, по ее словам, позволяют народам лучше узнавать и понимать друг друга, а географическое расстояние не становится препятствием для сотрудничества, когда между странами существуют такие связи.

Катрин Эрвьё также обратила внимание на практические возможности, которые дает знание французского языка.

По ее словам, изучение языка открывает доступ к новым произведениям и знаниям, дает возможность путешествовать, получать образование, работать, заниматься предпринимательством и создавать новые проекты.

Отдельное внимание депутат уделила преподавателям французского языка. Их подготовка, по ее словам, имеет важное значение для того, чтобы язык передавался следующим поколениям и оставался доступным для молодежи.

При этом культурный обмен между двумя государствами, подчеркнула Эрвьё, должен быть двусторонним.

Франция присутствует в Кыргызстане со своим языком и культурой, но одновременно стремится узнавать, открывать и лучше понимать Кыргызстан.

По ее словам, Французский альянс способствует такому обмену в обе стороны и является дверью не только во Францию, но и во весь франкоязычный мир.

Катрин Эрвьё подчеркнула, что сегодняшняя работа направлена в том числе на будущие поколения. Она поблагодарила преподавателей, представителей культуры, музыкантов и всех, кто на протяжении многих лет участвовал в деятельности Французского альянса.

В завершение депутат выразила надежду, что организация продолжит развиваться и через 30 лет сможет отметить уже 60-летие своей деятельности.

В своем выступлении заместитель министра просвещения Кыргызстана Виктория Мозгачева также отметила важность дальнейшего развития образовательного и культурного сотрудничества между Кыргызстаном и Францией.

Она подчеркнула значение изучения иностранных языков и расширения образовательных возможностей для молодежи. Особое внимание, по ее словам, необходимо уделять взаимодействию с преподавателями и образовательными учреждениями, а также созданию условий для школьников и студентов, заинтересованных в изучении французского языка.

Президент Французского альянса в Бишкеке Гузель Ишенова назвала открытие нового офиса новой страницей в истории организации.

По ее словам, Французский альянс уже более 30 лет объединяет в Бишкеке людей вокруг французского языка и культуры. За это время у организации появилось множество партнеров и друзей, а сама площадка стала одним из центров продвижения французского языка в Кыргызстане.

Для самой Ишеновой переезд в Кыргызский национальный университет имеет и личное значение. Она рассказала, что окончила факультет романо-германской филологии КНУ и поэтому особенно рада тому, что теперь Французский альянс будет работать в стенах родного для нее университета.

"Для меня это настоящее возвращение домой", - сказала она.

Ишенова поблагодарила государственные органы Кыргызстана, руководство КНУ, посольство Франции, лично посла Николя Фая и команду Французского альянса за поддержку и участие в развитии организации.

Особое внимание она уделила роли французского языка в современном мире.

"Французский язык сегодня - это не только язык великой культуры и искусства, это язык образования, науки, дипломатии и международного сотрудничества", - отметила Гузель Ишенова.

По ее словам, будущее французского языка во многом зависит от тех, кто сегодня его преподает и изучает. В связи с этим она призвала преподавателей университетов и школ Кыргызстана к более тесному сотрудничеству.

Ишенова отметила необходимость совместно развивать преподавание французского языка и создавать больше возможностей для тех, кто хочет его изучать.

Она выразила надежду, что новый офис станет пространством для встреч, идей, дружбы и новых проектов, а его работа будет способствовать дальнейшему укреплению отношений Кыргызстана и Франции.

Директор Французского альянса в Бишкеке Бегаим Исраилова также назвала открытие нового офиса важным этапом в истории организации.

По ее словам, этот день одновременно знаменует новое начало и продолжение истории Французского альянса в Кыргызстане.

Во время церемонии Исраилова представила гостям видеоролик, посвященный развитию Французского альянса в стране и его деятельности на протяжении прошедших лет.

Отдельной частью мероприятия стала церемония награждения.

За особый вклад в развитие Французского альянса в Бишкеке "Серебряным знаком почета" были награждены посол Франции Николя Фай и ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Догдурбек Чонтоев.