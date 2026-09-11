Как хирург провел операцию пациенту, находясь в другой стране

В Новосибирске журналисты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана познакомились с работой Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина – одного из известных медицинских и научных учреждений Сибири, история которого насчитывает почти семь десятилетий.

Сегодня Центр Мешалкина – это не только кардиология и кардиохирургия. Здесь развивают высокотехнологичные методы диагностики и лечения, роботизированную и эндоваскулярную хирургию, аритмологию, нейрохирургию, онкологию, ядерную медицину, ведут научную работу и готовят специалистов.

Журналистам из трех стран провели большую экскурсию – от музея и образовательных площадок до рентген-операционной и операционного блока, где в это время продолжалась обычная работа врачей.

За несколько часов участники пресс-тура смогли проследить практически всю историю развития центра – от медицинской школы, заложенной академиком Евгением Мешалкиным, до технологий, которые сегодня позволяют проводить сложные вмешательства с использованием роботизированных систем.

От истории центра к современной медицине

История Центра Мешалкина началась в 1957 году. Тогда в составе Сибирского отделения Академии наук СССР был создан Институт экспериментальной биологии и медицины, который возглавил Евгений Мешалкин.

В Новосибирск он приехал вместе с группой врачей и ученых. Здесь начала формироваться медицинская школа, которая впоследствии стала известна прежде всего благодаря развитию сердечно-сосудистой хирургии.

Сегодня имя академика носит федеральный медицинский исследовательский центр, а знакомство с его современной работой начинается с истории.

Заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Александр Борисович Романов рассказал журналистам, что экскурсионный маршрут специально построили так, чтобы показать разные стороны работы учреждения.

"Сначала мы пройдем в наш музей, где покажем, что исторически было создано в центре и какие новые разработки ведутся сегодня. Затем пройдем по клинике, посетим несколько подразделений, в том числе рентген-операционную и операционный блок. Также покажем симуляторы, которые мы используем при подготовке специалистов", – рассказал Александр Романов.

Музей, который хранит историю медицинской школы

Одной из первых точек маршрута стал музей Центра Мешалкина. Его создание связано с самим Евгением Мешалкиным. Здесь собраны документы, фотографии, медицинская литература, хирургические инструменты, оборудование и другие материалы, позволяющие проследить, как на протяжении десятилетий менялись возможности врачей.

Для медицинского центра музей – не просто пространство с историческими экспонатами. Он показывает, с каких технологий начиналась кардиохирургия и какой путь прошла медицина до современных операционных.

Журналистам рассказали о становлении центра, его основателях, первых исследованиях и разработках. Отдельные экспонаты позволяют увидеть оборудование и инструменты, с которыми работали врачи предыдущих поколений.

После музея маршрут продолжился уже в образовательной части центра. Контраст оказался особенно заметным: от инструментов прошлых десятилетий – к современным симуляционным технологиям, на которых сегодня учатся специалисты.

Сердце, которое можно потрогать

Одной из самых необычных частей экскурсии стало знакомство с медицинскими симуляторами. Журналистам показали оборудование, которое используется при подготовке врачей и отработке практических навыков. Некоторые модели участникам разрешили не только рассмотреть, но и потрогать. В руках журналистов оказалось симуляционное сердце. Его можно было взять, рассмотреть и почувствовать объемную анатомическую структуру органа. Для человека, не связанного с медициной, такая возможность сама по себе необычна. Для будущего врача подобные модели – часть профессионального обучения.

Симуляторы позволяют специалистам отрабатывать отдельные действия и лучше понимать анатомию до непосредственной работы с пациентом.

Таким образом, между учебной аудиторией и операционной появляется еще один этап – возможность многократно отработать необходимые навыки в безопасных условиях.

После учебных моделей журналисты отправились туда, где медицина уже перестает быть симуляцией.

За дверями операционной

Следующая часть экскурсии проходила уже в клинических подразделениях Центра Мешалкина. Чтобы попасть в отдельные помещения, участникам пресс-тура пришлось переодеться. За дверями продолжался обычный рабочий день – врачи проводили операции, работало медицинское оборудование, в отделениях находились пациенты. Журналистам показали рентген-операционную и операционный блок.

Именно здесь особенно хорошо видно, насколько изменилась хирургия за десятилетия существования центра.

Сегодня часть вмешательств проводится с использованием малоинвазивных и эндоваскулярных технологий. Врачи получают возможность работать через небольшие доступы и сосуды, контролируя свои действия с помощью современного оборудования.

При этом в центре сохраняются и развиваются различные направления открытой хирургии. Выбор метода зависит от заболевания, состояния пациента и конкретной клинической задачи.

В результате под одной крышей сочетаются разные хирургические подходы – от традиционных операций до вмешательств с использованием высокотехнологичных навигационных и роботизированных систем.

Когда хирургу помогает робот

Одной из технологий, на которую во время экскурсии обратили особое внимание, стала роботизированная система. Александр Романов еще перед началом маршрута отметил, что журналистам покажут ее в операционном блоке.

"У нас есть роботизированная система, единственная в стране. Мы обязательно покажем ее во время экскурсии", – отметил он.

Речь идет о системе магнитной навигации, применяемой при лечении нарушений ритма сердца.

Технология помогает врачу управлять движением специального катетера внутри сердца пациента. При этом робот не заменяет хирурга и не принимает решения самостоятельно – вмешательство контролирует специалист.

Роботизированные технологии позволяют работать в анатомически сложных участках и расширяют возможности лечения пациентов с нарушениями сердечного ритма.

Отдельное направление Центра Мешалкина – робот-ассистированная хирургия. Здесь также используется хирургический комплекс Da Vinci, позволяющий выполнять малоинвазивные вмешательства.

При такой операции хирург не находится непосредственно над пациентом с инструментами в руках. Он управляет роботизированной системой, а его движения передаются инструментам, находящимся в операционном поле.

Несмотря на название, операция по-прежнему остается работой врача – робот выступает высокоточным инструментом.

Хирург и пациент могут находиться в разных странах

Развитие роботизированных технологий привело Центр Мешалкина еще к одному направлению – дистанционным вмешательствам.

Специалисты центра получили опыт удаленного управления роботизированной системой магнитной навигации, когда врач и пациент находятся на значительном расстоянии друг от друга.

Александр Романов участвовал в хирургическом видеомосте между Гонконгом и Новосибирском, во время которого дистанционно управлял роботизированной системой при аритмологическом вмешательстве.

В 2026 году технология получила дальнейшее развитие: специалисты центра сообщили о дистанционном аритмологическом вмешательстве пациенту, находившемуся в Китае, при управлении системой из Новосибирска.

Еще несколько десятилетий назад возможность того, что врач будет участвовать в операции, находясь за тысячи километров от пациента, могла казаться фантастикой. Сегодня подобные технологии уже становятся частью практической медицины.

Не только кардиохирургия

Хотя имя Центра Мешалкина прежде всего связано с сердечно-сосудистой хирургией, сегодня деятельность учреждения значительно шире.

Здесь развиваются нейрохирургия, онкология, эндоваскулярные методы лечения, диагностика с применением технологий ядерной медицины и другие направления. Отдельный интерес представляет работа на стыке нескольких специальностей.

Современный пациент далеко не всегда имеет одно заболевание, которое можно рассматривать изолированно. Например, сердечно-сосудистая патология может сочетаться с онкологическим заболеванием. В таких случаях требуется участие специалистов разных направлений.

Именно возможность объединить в одном центре хирургов, кардиологов, онкологов, специалистов по лучевой диагностике и врачей других специальностей становится особенно важной при лечении сложных пациентов.

Научная работа здесь также непосредственно связана с клинической практикой. Новые методы диагностики и лечения разрабатываются не отдельно от больницы – они постепенно внедряются в работу подразделений.

Образование становится третьей составляющей этой системы. Молодые врачи учатся рядом с действующими специалистами, используют симуляционное оборудование, участвуют в научной работе и получают практический опыт.

За несколько часов экскурсии журналисты увидели все эти составляющие – историю, обучение, научные разработки и клиническую работу.

И именно среди специалистов такого уровня особенно отрадно было встретить своих соотечественников.

С Айпери Хаматовой журналисты познакомились необычным образом. Сначала ее увидели непосредственно за работой в операционной. И только после этого появилась возможность поговорить с ней.

Айпери родом из Джалал-Абада. Профессиональную подготовку по кардиологии она начинала в Кыргызстане – проходила ординатуру в Национальном центре кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова.

Затем продолжила образование в России. В 2022 году поступила в ординатуру в Новосибирске, которую завершила в 2025 году. Параллельно продолжила научную подготовку в аспирантуре. Сейчас одно из направлений ее работы связано с аритмологией.

"Моя научная тема связана с желудочковой тахикардией и механической поддержкой. Я продолжаю учиться у ведущих специалистов и одновременно занимаюсь научной работой", – рассказала Айпери.

Рабочий день врача может включать несколько операций.

"Я никогда не считала, сколько всего операций провела. В среднем у нас бывает три-четыре операции в день", – говорит она.

Работа в хирургическом направлении, признается Айпери, непростая, однако именно здесь она нашла то, чем хочет заниматься.

"Для женщины хирургия, возможно, имеет свои сложности, но мне нравится моя работа. Особенно приятно, когда сразу видишь результат и эффект от того, что сделал", – рассказала врач.

Полученным опытом в будущем она хотела бы делиться и с коллегами в Кыргызстане.

"Конечно, в дальнейшем я хотела бы передавать этот опыт нашим специалистам", – говорит Айпери.

Из Бишкека – в ядерную медицину

Еще один кыргызстанец, работающий в Центре Мешалкина, – Жанат Анашбаев. Он родился в Бишкеке в 1995 году. После получения медицинского образования в Кыргызстане продолжил подготовку в России. Ординатуру проходил в Томске, а с августа 2021 года работает в Центре Мешалкина.

Жанат – врач-радиолог, специалист в области ядерной медицины.

"В нашей специальности мы используем радиофармацевтические препараты. Примерно 90% их применения приходится на диагностику. Мы исследуем сердце, сердечно-сосудистую систему, легкие. Некоторые препараты используются и в терапевтических целях, например при костных метастазах", – рассказал Жанат.

Одним из наиболее интересных направлений своей работы он считает диагностику лимфатической системы.

"Я горжусь тем, что в нашем отделении активно внедряются новые методы диагностики лимфатической системы. Мы занимаемся визуализацией сторожевых лимфатических узлов при раке молочной железы, меланоме, раке шейки матки, а также визуализацией лимфатических сосудов верхних и нижних конечностей", – рассказал врач.

Жанат признается, что периодически скучает по Кыргызстану, однако сейчас намерен продолжать профессиональное развитие.

Молодым кыргызстанским медикам, которые рассматривают возможность продолжить образование за рубежом, он советует прежде всего не сомневаться в собственных силах.

"Не сомневайтесь в себе. Старайтесь всесторонне развиваться и узнавать обо всех возможностях, которые есть для дальнейшего профессионального роста", – заключил Жанат.

Пресс-тур по Новосибирской области организован Россотрудничеством при содействии Международной платформы медицинского туризма "ВТБ Медицина".