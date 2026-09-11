Мэрия Бишкека предлагает наказывать за незаконные захоронения

Мэрия столицы вынесла на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий уголовные наказания за самовольные захоронения, подзахоронения, а также несанкционированную эксгумацию и перезахоронение тел.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 164 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Наказание может грозить за погребение на территории кладбища без официального выделения участка, проведение захоронений на официально закрытых кладбищах и перенос останков без получения специального разрешения.

За указанные нарушения предлагается установить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. сомов, привлечение к общественным работам на срок от 80 до 200 часов либо лишение свободы на срок до трех лет.

Разработчики документа объясняют необходимость нововведений отсутствием четких механизмов ответственности в законодательстве и необходимостью навести порядок в учете погребений. По мнению авторов проекта, самовольные действия затрудняют ведение реестра мест захоронений, создают санитарно-эпидемиологические риски и препятствуют цифровизации учета.

Кроме того, в муниципалитете подчеркивают, что отсутствие контроля над погребениями усложняет установление причин смерти граждан и может использоваться правонарушителями для сокрытия следов насильственных преступлений.

Поводом для разработки законопроекта стали результаты инвентаризации столичных кладбищ. В частности, на Юго-Западном кладбище Бишкека, официально закрытом еще в 2021 году, проверки выявили продолжающиеся случаи незаконных захоронений.

В настоящее время документ находится на стадии общественного обсуждения. Для вступления в силу проект должен пройти процедуру согласования, рассмотрения и принятия в установленном законом порядке.