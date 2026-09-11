Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.87 - 101.87

Мэрия Бишкека предлагает наказывать за незаконные захоронения

465  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия столицы вынесла на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий уголовные наказания за самовольные захоронения, подзахоронения, а также несанкционированную эксгумацию и перезахоронение тел.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 164 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Наказание может грозить за погребение на территории кладбища без официального выделения участка, проведение захоронений на официально закрытых кладбищах и перенос останков без получения специального разрешения.

За указанные нарушения предлагается установить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. сомов, привлечение к общественным работам на срок от 80 до 200 часов либо лишение свободы на срок до трех лет.

Разработчики документа объясняют необходимость нововведений отсутствием четких механизмов ответственности в законодательстве и необходимостью навести порядок в учете погребений. По мнению авторов проекта, самовольные действия затрудняют ведение реестра мест захоронений, создают санитарно-эпидемиологические риски и препятствуют цифровизации учета.

Кроме того, в муниципалитете подчеркивают, что отсутствие контроля над погребениями усложняет установление причин смерти граждан и может использоваться правонарушителями для сокрытия следов насильственных преступлений.

Поводом для разработки законопроекта стали результаты инвентаризации столичных кладбищ. В частности, на Юго-Западном кладбище Бишкека, официально закрытом еще в 2021 году, проверки выявили продолжающиеся случаи незаконных захоронений.

В настоящее время документ находится на стадии общественного обсуждения. Для вступления в силу проект должен пройти процедуру согласования, рассмотрения и принятия в установленном законом порядке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461465
Теги:
кладбище, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  