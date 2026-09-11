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Объявлены номинанты на "Золотой мяч"-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Организаторы "Золотого мяча" объявили список претендентов на награду 2026 года. В мужской номинации представлены 30 футболистов.

В число кандидатов вошли Гарри Кейн, Ламин Ямаль, Родри, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Витинья и другие.

Одним из главных претендентов на награду считается нападающий "Баварии" Гарри Кейн. Среди его основных конкурентов называются Ламин Ямаль и Родри.

Криштиану Роналду в список номинантов не вошел четвертый год подряд.

Также определены претенденты на женский "Золотой мяч", призы лучшим вратарям и молодым футболистам, а также награды лучшим тренерам и клубам.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2026 состоится 26 октября в Лондоне. При выборе победителей будут учитываться результаты, показанные с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026 года, включая чемпионат мира-2026.


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URL: https://www.vb.kg/461459
Теги:
награда, футбол
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