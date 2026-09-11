У "кочевников" из НПО – свои игры

В январе 2027 года в Кыргызстане пройдут президентские выборы. Медийная и не только подготовка к ним уже идёт. И первое, на что стоит обратить внимание, - прошедшие в стране Всемирные игры кочевников. Сказать, что публика осталась в восторге, – это не сказать ничего.

То есть шоу было настолько масштабным, что затмило собой почти все новости из региона. Получается, что Садыр Нургожоевич Жапаров заработал политические очки не только в Кыргызстане, но и на всём пространстве СНГ. Ибо шоу воочию увидели президенты нескольких стран. Да и обычных граждан, не побоюсь этого слова, всего земного шара – поразило открытие Игр кочевников.

Однако, как бывает в любой бочке мёда – не обошлось и без ложки дёгтя. Перед открытием ВИК и саммита ШОС президент Кыргызстана в интервью заявил: "Я говорю вам не верить тем, кто уехал за границу, фабрикуют ложную информацию и "кричат". Сказано это было о тех людях, которые только и делают, что критикуют власть в стране. Правда, делают они это за чужой счёт…

Недавно в Кыргызстане разработан и принят закон об НПО.

"По данным Минюста, в стране зарегистрировано около 25 тысяч неправительственных организаций, из них около 2 тысяч работают за счёт средств иностранных доноров и их участия. Они пройдут перерегистрацию. Для иностранных представителей будет отдельный реестр. Они продолжат работать так, как работали до сегодняшнего дня. Я гарантирую, что никаких преследований не будет", - сказал Садыр Жапаров.

В интернете появились данные о том, сколько зарабатывают кыргызстанские энпэошники, поливая власть грязью.

Так, начиная с февраля 2025 года у NED (ответвление ЦРУ) наступили тёмные времена. Национальный фонд в поддержку демократии (NED) в настоящее время не может получить доступ к средствам, выделенным Конгрессом, которые обеспечивают почти все его грантовые программы и деятельность. В результате впервые за 40-летнюю историю организации она не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2000 партнёров по всему миру. Девяносто пять процентов финансирования NED напрямую выделяется Конгрессом и не считается иностранной помощью. Таким образом, это финансирование не подпадало под действие указа президента о замораживании иностранной помощи на 90 дней. Однако, несмотря на исключение, доступ к этим средствам был необъяснимым образом перекрыт, что вынудило NED приостановить всю партнёрскую поддержку и отправить в отпуск большую часть сотрудников.

Или вот. 14 августа этого года была опубликована информация о том, что журналист Дмитрий Ложников заработал за 2024 год 6 млн 487 тысяч 900 сомов. Основной спонсор - NED. За 2023 год NED ему выделил 6 млн 36 тысяч 800 сомов, а за 2022-ой - 8 млн 122 тысячи 770 сомов.

Также была опубликована информация о том, сколько заработала НПО "Центр Полис Азия", которая владеет "Эсимде". Мы уже писали несколько раз об этой платформе.

За 2025 год энпэошка заработала на грантах 24 млн 136 тысяч 500 сомов. Это примерно $276 тысяч. Неплохо, да?

Как видно из скринов, там и Национальный фонд в поддержку демократии (NED), то есть ЦРУ, и Европейский фонд за демократию (EED) - тот же деструктивный донор, также британский фонд Сигрид (связь с МИ-6), и CAPS Unlock (Central Asian Policy Studies) - это по сути Фонд "Сорос-Казахстан", который трансформировался после того, как его в РК попросили уйти.

В 2024 году "Центр Полис Азия" ещё заработало 18 млн 322 тысячи 400 сомов. За 2023 год - 18 млн 371 тысячу 900 сомов. А за 2022 год всего лишь 14 млн 285 тысяч сомов.

Получается, что, с одной стороны, президент выступает с последовательной критикой НПО и запускает в процесс закон об иноагентах. С другой стороны, работа по устранению иностранного влияния ведётся весьма вяло. А значит, национальная безопасность перед президентскими выборами фактически висит на волоске. И ошеломительное открытие ВИК её не гарантирует.

Полина Беккер