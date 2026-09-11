В музей эпоса "Манас" добавили разделы о Семетее и Сейтеке

В Национальном комплексе "Манас Ордо" в Таласской области завершились работы по обновлению и расширению музея эпоса "Манас". Подробностями изменений в экспозиции поделилась экскурсовод музея Мээрим Каныбек кызы.

По её словам, реставрация объекта началась в сентябре 2025 года. В ходе работ выставочные площади расширили, а саму экспозицию дополнили новыми элементами.

"Одно из новшеств нашего музея - барельеф с изображением Кырк Чоро, а также одежда Манаса и Каныкей. Если раньше в музее рассказывалось только об эпосе "Манас", то теперь в экспозицию включены также эпосы "Семетей" и "Сейтек"", - рассказала Мээрим Каныбек кызы.