Садыр Жапаров открыл обновленный комплекс "Манас Ордо" в Таласе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 11 сентября, принял участие в открытии новых объектов Кыргызского национального комплекса "Манас Ордо" в городе Талас Таласской области.

На торжественном мероприятии Глава государства выступил с речью, в которой отметил следующее:

"Уважаемые соотечественники!

Уважаемые гости!

Наш выдающийся писатель, уроженец этой благословенной земли, на которой мы сегодня находимся, Ашим Жакипбеков точно сказал: "Когда имя кыргызского народа начало угасать и исчезать в веках, его спас великий Манас".

Эпос "Манас" - повествование о Великодушном Манасе - является величайшим вкладом кыргызского народа в сокровищницу мировой культуры.

Обновление и расширение комплекса "Манас Ордо", расположенного на священной Таласской земле, вобравшей в себя духовное богатство нашего народа, нашу национальную честь и гордость, мы воспринимаем как торжество возрождения национального духа, уважения к нашей истории и наследию предков.

Сегодня этот комплекс полностью обновлен, приведен в соответствие с современными требованиями и вновь открывает свои двери как художественное воплощение кыргызской государственности, нашей национальной идеологии и единства.

От всей души поздравляю всех вас с этим важным событием, направленным на обогащение нашего духовного мира!

Уважаемые кыргызстанцы!

Великие слова Манаса: "Урожденного коршуна обратил я в благородного орла, из разных племен создал единый народ" - не случайно высечены на самом видном месте в самом центре столицы нашей многонациональной страны - города Бишкек.

Это - главный идеологический призыв независимого Кыргызстана.

Мы должны понимать и чувствовать, что наше единство, согласие и независимость - это ценности, завоеванные кровью наших предков, пролитой за народ и родную землю, их жизнями и неустанным трудом, и переданные нам как священное наследие!

Комплекс "Манас Ордо" на века станет национальным священным очагом, который будет бережно хранить это великое наследие, национальное самосознание и духовный мир народа и передавать их будущим поколениям в неизменном и чистом виде.

Уважаемые соотечественники!

В последние годы по всей стране строятся современные дороги, просторные школы, больницы со всеми необходимыми условиями, промышленные предприятия.

Безусловно, все это направлено на укрепление экономической независимости страны.

Однако если мы ограничимся только развитием экономики, оставив без внимания наше национальное духовное наследие, идеологические ориентиры и историческую память, то развитие нашей страны не будет полноценным.

Мы всегда склоняем головы перед нашими предками, которые кочевали по просторам Евразии и создавали великие кочевые державы.

На эту землю, где оживает эпоха наших прославленных предков, последующие поколения приходили и приходят, когда отправляются навстречу великим целям, чтобы преклониться перед священным местом и попросить у Создателя благословенного пути для себя и своей страны. Это стало национальной традицией.

Для каждого гражданина Кыргызстана должно быть непреложным долгом всегда хранить в чистоте это священное Ордo, где пребывает дух Манаса Великодушного и ощущается дыхание героев-предков!

А нынешнее великолепие комплекса "Манас Ордо" - лишь капля нашей благодарности нашим предкам.

Как потомки великого народа, прошедшего сквозь века, кыргызстанцы и государство , и сегодня не жалеем ничего ради Манаса.

Рассматривая реконструкцию комплекса "Манас Ордо" как стратегическое направление, призванное углубить его историко-культурное значение и превратить его в современный музейный комплекс, сочетающий древнюю историю и новейшие технологии, мы направили из государственного бюджета 1,4 миллиарда сомов на его реконструкцию.

Обретение своих корней, бережное сохранение нашего прошлого и передача его будущим поколениям с дальнейшим развитием - одно из главных приоритетных направлений государственной политики!

Этот масштабный проект станет крупнейшей инвестицией в сохранение нашего культурного наследия и духовное обогащение будущих поколений.

В культурном комплексе построены крупный Конгресс-зал, предназначенный для проведения научных исследований исторической направленности, государственных и международных мероприятий, многофункциональный административный корпус, Дом паломников со всеми необходимыми условиями для гостей, прибывающих из близких и дальних мест, тулоокана и другие объекты.

Музей, ранее занимавший площадь 700 квадратных метров, после строительства дополнительных зданий расширен до 1090 квадратных метров.

Здесь с использованием цифровых технологий организуются специальные экскурсии по древней истории нашего народа, и теперь каждый гость сможет знакомиться с историческими сведениями в современном формате.

Мы не просто сделали шаг к бережному сохранению нашего древнего наследия - мы начали передавать его следующим поколениям на языке XXI века.

Уверен, что каждый гражданин Кыргызстана, приходящий в "Манас Ордо", и особенно молодое поколение, почувствует величественный путь, пройденный нашими предками, будет гордиться своей историей и наследием, а любовь к Родине и чувство ответственности перед ней станут еще сильнее.

Мы надеемся, что этот комплекс превратится в национальную духовную школу, которая будет воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма, стремления к знаниям и инновационному развитию.

Дорогие таласские братья и сестры!

Каждая из семи областей Кыргызстана ценна своим историческим местом и значением.

Таласская земля, как место, где жил наш Манас Великодушный, должна служить примером гражданской чести, национального единства и героизма.

Каждая инициатива, рожденная на этой благословенной земле, и каждое реализованное здесь дело должны сопровождаться успехом и вносить вклад в развитие всей страны.

В этой связи пусть Кыргызский национальный комплекс "Манас Ордо" и впредь укрепляет единство всего нашего народа и приносит нашей стране благополучие и процветание!

Пусть гости, прибывающие сюда со всех уголков мира, вдохновляются духом Манаса Великодушного, восхищаются славной историей кыргызского народа и отсюда прославляют благословенную страну под названием Кыргызстан!

Пусть крепнет наш национальный дух, становится сильнее наше государство и укрепляется наша независимость!

Пусть будет доволен дух нашего Манаса Великодушного!".