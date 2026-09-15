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Из Китая в Иран через Центральную Азию отправился первый блок-поезд

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- Светлана Лаптева
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Из Китая в Иран отправился первый блок-поезд, маршрут которого проходит через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Новый сухопутный коридор протяжённостью более 6 тысяч километров призван сократить сроки доставки и усилить транзитную роль Центральной Азии.

Первый состав из 55 контейнеров перевозит автокомплектующие, товары народного потребления и сборные грузы.

Поезд пересёк китайско-казахстанскую границу через железнодорожный переход Хоргос - Алтынколь и 7 сентября отправился со станции Алтынколь.

Далее состав проследует через Казахстан в Узбекистан по направлению Сарыагаш - Келес. Затем маршрут пройдёт через пункт Ходжадавлет - Фарап в Туркменистане и выйдет к Ирану через железнодорожный переход Серахс.

Общая протяжённость маршрута превышает 6 тысяч километров. Ожидается, что доставка груза займёт 14–16 дней - примерно на 2–4 дня меньше, чем обычная железнодорожная перевозка.

Центральная Азия получает новый транзитный маршрут

Особенность рейса заключается в формате блок-поезда: состав формируется под конкретный груз и маршрут, что исключает необходимость переформирования вагонов на промежуточных станциях. Первый рейс позволит проверить, насколько заявленные сроки выполнимы на практике и насколько устойчивым окажется направление.

Для Узбекистана это первый подобный маршрут из Китая в Иран, проходящий через его территорию. Ранее железнодорожные перевозки между КНР и Ираном через Центральную Азию уже здійснювались, однако теперь в логистическую цепочку впервые включена узбекская железнодорожная сеть.

В случае успешного завершения тестового рейса планируется организовать регулярное движение блок-поездов.

Это позволит увеличить объём контейнерных перевозок через регион, создать дополнительный спрос на логистические услуги и укрепить значение Центральной Азии в торговле Китая с Ираном и рынками Ближнего Востока.

Для государств региона развитие таких коридоров имеет ключевое значение. Не имея прямого выхода к Мировому океану, страны Центральной Азии заинтересованы в расширении сухопутной транспортной сети и наращивании транзитного потенциала.

Новые маршруты становятся частью транспортной перестройки

Запуск направления Китай - Центральная Азия - Иран происходит на фоне растущего интереса к альтернативным сухопутным коридорам.

Узбекистан уже проводит испытания новых логистических связей. В июне 2026 года была выполнена тестовая мультимодальная доставка груза из малайзийского порта Кланг в Душанбе. Контейнер с пальмовым маслом провёл 15 дней на морском участке и ещё 17 дней - на железной дороге.

Ранее совместное предприятие UTK International Logistics Co., Ltd, созданное при участии "Узтемирйулконтейнер", отправило первый контейнерный поезд по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан - Афганистан.

Таким образом, страны Центральной Азии планомерно расширяют сеть железнодорожных и мультимодальных маршрутов, связывающих регион с Китаем, Южной Азией и Ближним Востоком.

Развитие транспортных коридоров приносит региону не только рост транзита, но и стимул для развития инфраструктуры, новых сервисных услуг, создания рабочих мест и укрепления позиций Центральной Азии в мировой торговле.

Пока поезд Китай - Иран курсирует в тестовом режиме, однако его результаты покажут, сможет ли этот сухопутный маршрут стать регулярным и востребованным торговым артерием между крупнейшими рынками Азии.


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URL: https://www.vb.kg/461504
Теги:
железная дорога, Иран, Китай
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