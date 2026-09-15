Криштиану Роналду вступился за Рубена Невеша после провокаций фанатов

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду призвал руководство чемпионата Саудовской Аравии жестко наказать болельщиков "Аль-Таавуна" за оскорбительные кричалки в адрес полузащитника "Аль-Хиляля" Рубена Невеша.

Во время матча часть болельщиков начала скандировать имя Диогу Жоты, пытаясь спровоцировать Невеша. Португальские футболисты были не только партнерами по национальной сборной, но и близкими друзьями.

Роналду резко отреагировал на произошедшее и потребовал от футбольных властей принять незамедлительные меры.

"Лига должна принять меры и наказать такое поведение болельщиков. Это уже не футбол, должны быть границы. Людей, которые так себя ведут, больше никогда нельзя пускать на стадион", - написал Роналду в социальных сетях.

Сам Рубен Невеш также не оставил действия фанатов без внимания. Во время встречи он жестами указал на небо, а после матча прокомментировал произошедшее журналистам:

"Надеюсь, они не ходят молиться, потому что Бог этого не заслуживает".

Инцидент осудил и известный саудовский спортивный телеведущий Валид Аль-Фаррадж. По его словам, футбольные провокации являются частью соперничества, однако использование личной трагедии игрока для давления на него выходит за все допустимые рамки.

Роналду считает, что виновные болельщики должны получить пожизненный запрет на посещение стадионов.

Ситуация вызвала широкий резонанс и вновь подняла вопрос об ответственности зрителей за оскорбительные и провокационные скандирования во время футбольных матчей.