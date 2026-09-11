Почему "профессор-манкурт" пытается стравить народы Центральной Азии и РФ

Историю называют математикой в мире гуманитарных наук: она упорядочивает хаос прошлого. Но есть между математикой и историей принципиальная разница. Никто в здравом уме не станет оспаривать, что дважды два – четыре. Зато находится много желающих до неузнаваемости извратить исторические факты и реалии. И вместо упорядочивания прошлого начинается тот самый хаос и неразбериха.

Полбеды, если такой горе-историк действует в добросовестном заблуждении. Тогда ему можно что-то объяснить, ткнуть носом в документы, свидетельства очевидцев… Гораздо хуже, когда горе-историк прекрасно знает, что и для чего он делает. Понимает, что подтасовывает факты, переписывает, перекраивает – ради манипуляции общественным сознанием. Понимает, но не останавливается, доходя в своих извращениях до полного абсурда. Деньги, как говорится, не пахнут. А горе-историку за всю эту воинственную ересь неплохо платят.

Особенно много в последнее время развелось желающих по-новому преподнести историю российско-центральноазиатских отношений. Их "исторические" выкладки скучны до безобразия. В какое из "исследований" ни загляни – везде одно и то же. Есть песня, где "милого узнаю по походке", а современные горе-историки узнаются по наработанным клише. "Имперскость", "колониализм", "красный террор", "голодомор", "манкурты"…

"Манкурты" радуют особо. Чингиза Айтматова, перу которого принадлежит этот термин, будь писатель сегодня жив, наверняка хватил бы сердечный приступ. Вряд ли он, называвший даром судьбы русский язык и сравнивавший русский и кыргызский с двумя крыльями птицы, вкладывал в слово "манкурт" тот смысл, который ему сейчас пытаются приписать.

Настоящие манкурты – как раз те, кто извращает память о прошлом и превращается в бездумного раба. У этих рабов есть конкретные хозяева, под чью дудку они и пляшут, под чью мелодию поют.

Историческая истерия

Хорошо живёт на свете некая Ботакоз Касымбекова. Говорят – историк. Профессор Цюрихского университета казахстанского разлива. Специализирующаяся на советской истории, а также пристально изучающая "историю русской империи". С 2022 года дама буквально фонтанирует призывами к дерусификации. "Колониализм в советском и нынешнем российском режиме оформлен в фашистскую идеологию"; "культурный язык России – это язык насилия"; "зацикленность на экспансии и региональном контроле не позволяет россиянам развить такие гражданские добродетели, как демократия и права человека"; "российская нация не сложилась, и главным препятствием является имперское мышление" - вот об этом госпожа Касымбекова твердит в каждой своей статье, в каждом интервью, кому и чему бы они ни были посвящены.

Есть такое крылатое латинское выражение: "Карфаген должен быть разрушен". Означает оно маниакально-настойчивое возвращение к одной и той же теме, а также яростный призыв уничтожить истинного или мнимого врага. Автор этого выражения – древнеримский политик Марк Порций Катон Старший. Соавтор – Ботакоз Касымбекова. Только вместо Карфагена она упоминает Россию.

К 35-летней годовщине независимости центральноазиатских стран Касымбекова дала пространное интервью ресурсу "Азаттык Азия". Интервью, собственно, всё о том же. В оценках и эпитетах историк себя не ограничивает.

"Россия вторглась в Центральную Азию, применяя огромное количество насилия, подобно тому, как другие европейские колониальные империи вторгались в свои колонии – с оружием".

"Советский период был одним из самых жестоких периодов российского колониализма".

"Центральноазиатские народы потеряли свою землю. По сути, потеряли доступ к средствам для существования".

"Это экстремальное лишение собственности, крайнее насилие, смерть и голод были вполне сознательной политикой. Москва точно знала, что происходит, и её это устраивало".

"То, что сделали большевики, - это не просто попытка влиять, например, на Украину, Азербайджан, Армению, Беларусь и все эти новые нации, которые провозгласили независимость после распада Российской царской империи. Они фактически ликвидировали суверенитет этих стран. Они привезли туда своих людей, свои законы. Это была колониальная империя".

"Москва воспринимает Центральную Азию как свой задний двор и считает, что имеет право диктовать ей внешнюю политику и определять её лояльность"…

Тема деколонизации последние годы буквально витает в воздухе. Периодически в соцсетях можно наткнуться на чьи-нибудь "воспоминания" о том, как в Киргизской ССР, например, не пускали в автобус кыргызоговорящего человека, не продавали ему хлеб, а учителя в школах больно били указкой каждого ребёнка, который позволял себе на перемене говорить на родном языке. Такие "воспоминания" вызывают недоумение, сменяющееся пониманием: человек углубился в фантазии и решил пропиариться на модном деколонизаторстве.

Однако в случае с Ботакоз Касымбековой и ей подобными всё намного серьёзнее. И страшнее. Здесь мы имеем дело с нарративами, исходящими от специалиста в области истории. Предполагается, что она основывается не на собственных фантазиях, а на неких конкретных фактах, неоспоримых доказательствах тотального геноцида русскими имперцами народов Средней (теперь она называется Центральной) Азии. Она рассуждает о зверствах российских (после – советских) колонизаторов со знанием дела, будто сама присутствовала при всех описываемых ею ужасах.

Домохозяйке, надрывно повествующей, как "русские имперцы резали и вешали кыргызов", могут и не поверить. Уважаемому профессору истории – поверят. Особенно молодые люди, в чьи головы сейчас и так запихивается масса откровенно лживой информации…

Англичанка гадит

Так кто же такая Ботакоз Касымбекова, с какой целью и с чьей подачи она упорно старается вбить клин между отношениями России и Центральной Азии?

В 2019 году она работала научным сотрудником Института истории и социальных наук Ливерпульского университета имени Джона Мура. То, что в Ливерпуле, в старой доброй Англии, под носом у британской разведки, - само по себе наводит на размышления. До этого, кстати, печаталась в университете Питтсбурга и защищала диссертацию в Берлинском университете имени Гумбольдта. Про таких научных сотрудников обычно говорят – клейма ставить негде.

Работала она в рамках гранта Wellcome Trust Investigator Grant, что тоже красноречиво свидетельствует о многом. В руководстве Wellcome Trust долгое время трудилась экс-глава британской контрразведки Элиза Мэннингем-Буллер.

Учитывая, что история – "гуманитарная математика", несложно сложить два и два, чтобы получить яркий портрет "исследовательницы российского и советского колониализма", поющей с голоса британской спецслужбы.

Обратимся, опять же, к истории. К истории самой Великобритании, которая устами Ботакоз Касымбековой и прочих прикормленных пытается внушить миру миф о империалистически-колонизаторской природе России. Великобритания в своё время действительно была крупнейшей и влиятельнейшей колониальной империей всех времён и народов и контролировала в период расцвета четверть территории земного шара. "Империя, над которой никогда не заходит солнце" (её владения располагались во всех часовых поясах).

Индия, включавшая территории современных Пакистана, Бирмы и Бангладеш; Австралия и Новая Зеландия; Северная Америка; Южная Африка, Египет, Судан, Нигерия… Все они отнюдь не добровольно колонизировались и нещадно эксплуатировались. Уничтожались. Что происходит сейчас? Перед кем британцы покаялись, чтобы стать, в отличие от русских, "хорошими"? Отказались ли от своих амбициозных притязаний? Признали ли насаждённый огнём и мечом английский язык "языком вражды, мешающим развитию национальных языков и наречий"?

Уже тогда Британия вовсю руководствовалась принципом "разделяй и властвуй". Именно этому правилу следует и современная британская контрразведка, рассказывая устами Касымбековой и ей подобных страшные сказки о российском колониализме.

…и ничего, кроме фактов

Что же говорят о "насильственном" присоединении к Российской империи кыргызских племён не домыслы псевдоисториков, а исторические факты?

Вот что рассказывает профессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный работник образования КР Доолотбек Сапаралиев:

"В 1757 году, когда Джунгарское ханство было разгромлено Цинской империей, основное население бежало в сторону России – в Астрахань. Вместе с ними были увлечены и группы тянь-шаньских кыргызов. В 1757-м эти 50 семей прибыли в Западную Сибирь и первыми приняли присягу на подданство России.

В 1785 году кыргызский правитель Атаке баатыр Тынай бий уулу из племени сарыбагыш отправил первое кыргызское посольство в Санкт-Петербург к Екатерине II. В составе этого посольства были два человека: Абдрахман и Шергазы. Абдрахман был одним из тех, кто принял подданство в 1757 году, он хорошо владел русским языком. Одной из целей посольства было узнать о судьбе оставшихся в России кыргызов. Но главным было установление политических и дипломатических отношений с Российской империей.

Послы были приняты Екатериной на высшем уровне. Соответствующие записи мы нашли в Камер-фурьерском журнале императорского двора. Императрица тоже отправила к Атаке баатыру своего посла. Кыргызский правитель принял его очень торжественно…

В 1841 году кыргызские родоправители решили объединиться в единое Кара-кыргызское ханство во главе с Ормон ханом. Лидер иссык-кульских кыргызов манап Боромбай Бекмурат уулу встал в оппозицию к Ормону и стал искать поддержки у России. Тогда российское правительство воздержалось от того, чтобы принять иссыккульцев в состав империи, однако приняло во внимание, что такой запрос назревает.

Позже, в 1851 году, Боромбай отправил в Омск своего родственника Камчыбека Шералина, который и подписал документ о верноподданстве Российской империи. Это вылилось в крупные столкновения с Ормоном и даже в кровопролитную междоусобную войну, свидетелями которой были Валиханов, Семёнов-Тян-Шанский, Северцев… Сын Ормона Уметалы, после смерти отца унаследовавший ханский титул, несколько раз организовывал нападения на русские отряды, однако в 1867 году отправил россиянам согласие присоединиться к империи.

Кыргызы, проживавшие на юге, видели, что после того как их северные соседи примкнули к Российской империи, в регионе воцарился мир, прекратились столкновения и угоны скота, было отменено рабство, люди стали подчиняться законам. На территорию северного Кыргызстана стали заходить российские торговцы с недорогими товарами, стала развиваться экономика. Главы племён, живших в южной части Кыргызстана, тоже стали отправлять в Россию своих представителей, чтобы и их приняли в состав государства.

Часть кыргызов тогда находилась под влиянием Кокандского ханства. В 1876 году, когда Россия окончательно разбила кокандцев, эти кыргызские территории тоже были присоединены. Присоединением алайских кыргызов под властью Курманджан датки завершился процесс вхождения Кыргызстана в состав Российской империи".

Логичный вопрос: почему концепция профессора Сапаралиева заслуживает доверия, а концепция профессора Касымбековой – нет? Столь же логичный ответ: рассказ Сапаралиева опирается на неопровержимые факты. Он подкреплён материальными доказательствами, в том числе сохранившимися письмами и иными документами. Он выстроен на датах и конкретных именах. А всё, в чём нас пытается убедить Касымбекова, выглядит как плод неумеренно разыгравшегося воображения. Эмоции… Первый признак грубой пропаганды.

А вот примеры настоящих колонизаторских вторжений.

1885-1908 гг. Бельгийский король Леопольд II "добровольно присоединяет" Конго, превратив его в гигантский трудовой лагерь по добыче каучука. За невыполнение норм конголезцам отрубают руки, практикуются массовые убийства и сжигание деревень. За короткий период от голода, болезней, непосильного труда и издевательств "белых господ" погибла половина (!) местного населения.

XVI век. Испанские конкистадоры "добровольно присоединяют" Новый Свет, фактически уничтожая цивилизации инков, ацтеков и майя. Коренное население истребляется и просто так, и загоняется на тяжёлые работы в шахты. Миллионы местных жителей умирают от завезённых европейцами болезней вроде кори и оспы…

Этот список можно продолжать. И не ограничиваться одними эмоциями, а найти серьёзные документальные доказательства. Они есть.

Кому выгодно?

О том, можно ли советский период в истории Кыргызстана называть колониальным, кому и почему это выгодно, хорошо сказал журналист Таалай Ороскулов:

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое колонии. Колония – это некая территория, которая полностью управляется метрополией. Из колоний высасывают ресурсы, деньги и всё остальное. Никогда метрополия не занимается развитием колоний. Теперь посмотрим на наши страны в советский период. Один маленький факт: литературный кыргызский язык появился благодаря советским учёным, до этого он существовал только как разговорный. Строились города, школы. Больницы, дороги. Разве может метрополия строить и развивать колонию?

(От себя добавим, что классическая метрополия вряд ли разрешала колониям иметь собственные флаг и герб, собственную Конституцию…)

То явление, которое мы сегодня наблюдаем в информационном потоке, является подменой понятий и манипулированием. История является инструментом в руках тех людей, которые вбивают в мозги людей то, что нужно этим хозяевам. Центральная Азия находится между двумя большими политическими игроками, это Российская Федерация и Китай. Очевидно, что, раскручивая те или иные темы в нашем регионе, таким образом пытаются повлиять на них. Это определённая массивная работа, которая вынашивается в недрах спецслужб.

В прошлом году в английскую разведку МI5 требовались специалисты по Центральной Азии со знанием таджикского языка. Можно предположить, что эти люди будут работать на таджикскую аудиторию. Есть там специалисты со знанием кыргызского, казахского и так далее. Спрашивается, зачем английской разведке специалисты, владеющие языками центральноазиатских народов?

2026 год наглядно показал, какую политику сегодня ведёт Вашингтон. Ближний Восток уже практически зачищен, мешает только Иран. А после Ирана будет Центральная Азия. А для того, чтобы начать какие-то горячие действия, нужно сначала подготовить информационное поле. Что они и делают".

Колония или друг и партнёр?

Особенно смешны касымбековские нападки на Советский Союз: и сейчас, спустя 35 лет после обретения независимости, страны Центральноазиатского региона (в том числе и её родной Казахстан) во многом пользуются наследием давно не существующего государства. Если говорить о Кыргызстане, за советский период он превратился из аграрной и полуфеодальной страны в развитую аграрно-индустриальную республику с современной системой образования, здравоохранения, науки. Оформилась чёткая национальная государственность; были созданы машиностроение, горнорудная, энергетическая, лёгкая промышленность, построены крупные ГЭС, заводы и фабрики; ликвидирована всеобщая безграмотность, открыты школы, средние и высшие учебные заведения и Академия наук; больницы, санатории, институт пенсионного обеспечения; национальная литература, театр, кинематограф…

Всё это и создало базу в дальнейшем для становления суверенного государства.

Весьма сомнительно, чтобы нынешние государства Центральной Азии были способны развиваться и укрепляться после многодесятилетнего колониального угнетения. Если бы им удалось вырваться, скажем, из-под того же британского влияния. И не надо нас сейчас под это влияние загонять!

Доктор исторических наук Доолотбек Сапаралиев, кроме прочего, упоминает интересную деталь. В дар Екатерине II посланцы Атаке баатыра привезли несколько шкур барса и рыси. В знак того, что кыргызы – никому не подвластный свободный народ. Подарки императрица оценила и поняла намёк дипломатов. О каком жестоком порабощении кыргызов русскими может идти речь, если российские власти изначально поняли и приняли вольнолюбивую натуру кыргызов?! Только взаимопомощь и взаимовыгодное сотрудничество.

Сегодняшний Кыргызстан активно сотрудничает с Россией на основе равноправия. Так же как и с другими государствами. Примеры тому – только что прошедший в Бишкеке саммит ШОС, триумфально завершившиеся Всемирные игры кочевников. И даже сейчас, когда весь мир признаёт стремительное развитие республики абсолютно во всех сферах, в том числе и в сугубо дипломатической, - обязательно какой-нибудь заинтересованный в разделении и властвовании западник устами какого-нибудь прикормленного историка нет-нет да и выскажется в духе "манкурты, забыли историю".

Думающие и трезво оценивающие ситуацию люди историю не забыли. И не забудут. Главное - вместе с этим помнить, на чью мельницу льют воду историки вроде Ботакоз Касымбековой. И в противовес её хлещущим через край эмоциям вовремя включать голову.