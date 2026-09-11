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В Кыргызстане построят Индустриальный парк китайской медицины за $1 млрд

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- Алина Мамаева
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В Кыргызстане планируют реализовать крупный инвестиционный проект в сфере традиционной китайской медицины стоимостью $1 млрд. Инициативу обсудили глава Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбек Сабиров и представители компании "XXI век Биомедицинская компания" (21st Century Biomedical Co., Ltd.), включая старшего вице-президента Цзян Лэя (Jiang Lei).

Проект предполагает создание Индустриального парка традиционной китайской медицины при поддержке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Реализация рассчитана на три этапа, каждый из которых займет по два года.

В рамках нового кластера появится научно-исследовательский центр, заводы по переработке и хранению сырья, мощности для выпуска натуральных препаратов, а также диагностические и оздоровительные центры. Кроме того, инвесторы планируют проводить научные обмены и готовить местных специалистов.

По словам Равшанбека Сабирова, привлечение инвестиций в сферы науки, технологий и высокотехнологичного производства является приоритетом для страны, и государство готово оказать проекту всю необходимую поддержку.

Ожидается, что после полного запуска индустриального парка ежегодные налоговые поступления в бюджет Кыргызстана могут достигнуть $480 млн. По итогам переговоров стороны договорились продолжить детальную проработку проекта.


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URL: https://www.vb.kg/461484
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан, медицина
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