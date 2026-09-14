В Бишкеке друг водителя пытался звонками "решить вопрос" с УПСМ

В Бишкеке водитель Mercedes-Benz устроил демонстративный дрифт, после чего автомобиль водворили на штрафную стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 сентября 2026 года.

Когда сотрудники УПСМ потребовали предъявить документы, один из друзей водителя попытался вмешаться и избежать привлечения водителя к ответственности посредством телефонных звонков.

Несмотря на это, в отношении водителя составили протокол о правонарушении, а Mercedes-Benz водворили на штрафную стоянку.

В УПСМ призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не создавать угрозу безопасности окружающих демонстративным нарушением ПДД.