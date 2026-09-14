Погода
$ 87.49 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

В Бишкеке друг водителя пытался звонками "решить вопрос" с УПСМ

128  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке водитель Mercedes-Benz устроил демонстративный дрифт, после чего автомобиль водворили на штрафную стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 сентября 2026 года.

Когда сотрудники УПСМ потребовали предъявить документы, один из друзей водителя попытался вмешаться и избежать привлечения водителя к ответственности посредством телефонных звонков.

Несмотря на это, в отношении водителя составили протокол о правонарушении, а Mercedes-Benz водворили на штрафную стоянку.

В УПСМ призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не создавать угрозу безопасности окружающих демонстративным нарушением ПДД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461534
Теги:
нарушения, ПДД, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  