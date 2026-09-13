В Кыргызстане успешно завершилась проходка железнодорожного тоннеля

На днях на участке строящейся железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан на территории Кыргызстана завершилась проходка тоннеля "Кош-Добо Северный" № 2. Одновременно был достигнут значительный прогресс на других ключевых объектах, в том числе при строительстве тоннеля "Нарын" № 1". Это свидетельствует о существенном продвижении в реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом сообщила "Жэньминь жибао" онлайн со ссылкой на ОсОО "Железнодорожная компания Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Общая протяжённость тоннеля "Кош-Добо Северный" № 2 составляет 209,6 м. Это однопутный однопортальный тоннель с максимальной глубиной залегания 41метр. С начала строительства специалисты тщательно организовали проведение работ с учётом технических особенностей объекта и усилили контроль на строительной площадке. Особое внимание уделялось безопасности, качеству и соблюдению графика работ, что позволило завершить проходку тоннеля в установленные сроки.

Представитель ОсОО "Железнодорожная компания Китай-Кыргызстан-Узбекистан" сообщил, что к настоящему времени на территории Кыргызстана завершено строительство и введены в эксплуатацию временные подъездные дороги и объекты временного электроснабжения вдоль всей трассы, что создало необходимые условия для проведения основных строительных работ. Начато строительство 27 тоннелей, проходка одного из которых уже завершена. Кроме того, ведётся строительство 43 мостов и работы на 88 участках земляного полотна, а также развёрнуто строительство 20 железнодорожных станций.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является одним из знаковых проектов сотрудничества в рамках совместной реализации инициативы "Один пояс - один путь", который продвигается лидерами Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Маршрут начинается в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, проходит через перевал Торугарт и далее по территории Кыргызстана через Джалал-Абад, после чего направляется на запад и завершается в Андижане на востоке Узбекистана.