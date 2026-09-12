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Образы Айтматова в небе: как Талас отпраздновал День независимости

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- Назгуль Абдыразакова
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В Таласе прошел торжественный концерт с участием президента Садыра Жапарова, приуроченный ко Дню независимости Кыргызстана.

В своей речи глава государства отметил значимые события, происходящие в стране.

Отметим, что по инициативе главы государства с 2023 года праздничные мероприятия проводятся в разных областях страны. Как сообщил президент, следующее празднование состоится в Нарынской области.

Одной из яркой частью праздничной программы стало шоу дронов. В ночном небе над Таласом появлялись праздничные символы, сменявшие друг друга изображения, образы из произведений Чингиза Айтматова и портрет самого писателя.

В этот же вечер корреспондент VB.KG проехалась в одном из новых электробусов, которые начали курсировать в Таласе и пообщалась с водителем и пассажиркой.

За рулем одного из новых электробусов был Талантбек Кабылбеков. Он рассказал, что работает в сфере пассажирских перевозок уже 16 лет. Водительские права получил в 2005 году, ранее работал в России, а пассажиров перевозил на микроавтобусе.

Теперь Кабылбеков пересел за руль нового электробуса. По его словам, новый транспорт комфортабельный. В салоне есть кондиционер и установлены восемь камер.

"На пассажирских перевозках работаю уже 16 лет. Раньше водил бусик, работал в России. Права получил в 2005 году. Новый автобус комфортабельный", - рассказал Талантбек Кабылбеков.

Всего в Таласе запустили 30 электробусов. При этом, по словам водителя, вопрос стоимости проезда пока не решен.

Своими впечатлениями от нового транспорта с корреспондентом VB.KG поделилась пассажирка Каныш Молдолиева.

"Сегодня в нашем городе запустили автобусы. Наш Талас развивается. Нам понравились новые автобусы. Пусть в нашей стране будет процветание, пусть во всем мире будет мир", - заключила местная жительница.


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URL: https://www.vb.kg/461496
Теги:
День независимости, Талас, Кыргызстан, автобусы
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