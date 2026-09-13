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Элзада Саргашкаева возглавила Гендерный совет Минэнерго

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве энергетики Кыргызстана создан Гендерный совет. Его председателем избрана Элзада Саргашкаева - руководитель пресс-службы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и вице-президент Ассоциации женщин в энергетике Кыргызстана.

Создание Гендерного совета - важный шаг для энергетической отрасли Кыргызстана. Это первый подобный совет среди министерств страны.

Как отмечает Элзада Саргашкаева, гендерная политика в энергетике - это не только вопрос расширения возможностей для женщин. Речь идет о создании условий, при которых и женщины, и мужчины могут профессионально развиваться, строить карьеру, совмещать работу и семейные обязанности и участвовать в принятии решений.

Особое внимание планируется уделять молодым специалистам и привлечению девушек в энергетические и инженерные профессии.

Инициатива создания совета была предложена Ассоциацией женщин в энергетике Кыргызстана на основе проведенной аналитической работы и изучения международного опыта.

Работа уже получила практическое продолжение. При поддержке Азиатского банка развития были отобраны 10 девушек, которые начали трудовую деятельность в энергетической системе Кыргызстана.

Для самой Элзады Саргашкаевой это направление является продолжением многолетней работы в энергетике. Она занимается вопросами профессионального развития женщин, участвовала в международных и образовательных проектах, а также инициативах по наставничеству. Открытые данные Ассоциации женщин в энергетике также указывают на ее работу руководителем пресс-службы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Сегодня перед энергетикой Кыргызстана стоят масштабные задачи - строительство новых мощностей, модернизация сетей, внедрение современных технологий и повышение эффективности отрасли. Для их решения нужны не только инвестиции и оборудование, но и новые кадры.

Именно поэтому создание Гендерного совета имеет практическое значение: он может стать площадкой для подготовки и продвижения специалистов, развития наставничества и привлечения в энергетику талантливой молодежи - как девушек, так и юношей.

Для отрасли это прежде всего вопрос кадрового потенциала: чем шире круг людей, которые получают возможность войти в энергетику, получить профессиональный опыт и продвигаться по карьерной лестнице, тем больше возможностей у самой отрасли для развития.


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URL: https://www.vb.kg/461501
Теги:
назначение, энергетика, Кыргызстан
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