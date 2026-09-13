Кадыр Маликов назначен зампредом третейского суда по исламскому праву

Кадыр Маликов назначен заместителем председателя Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики по рассмотрению споров по исламскому праву.

Международный третейский суд при ТПП КР является постоянно действующим институциональным арбитражем. Он работает с 2002 года и рассматривает гражданско-правовые и коммерческие споры при наличии соответствующего третейского соглашения.

Назначение Кадыра Маликова приобретает особое значение на фоне активного развития исламского финансирования в Кыргызстане. В стране появляются новые финансовые инструменты, инвестиционные проекты и коммерческие отношения, основанные на принципах Шариата.

Одновременно с развитием этого направления возникает потребность в профессиональном механизме разрешения возможных споров - с учетом законодательства Кыргызской Республики и принципов исламского права.

Одной из задач нового направления станет развитие исламского коммерческого арбитража и медиации (сулх), формирование профессиональной практики, привлечение специалистов в области исламского права и финансов, а также расширение международного сотрудничества.

Как отметил Кадыр Маликов, для него новое назначение - прежде всего большая профессиональная и моральная ответственность.

По его словам, Кыргызстан в перспективе может стать одной из региональных площадок Центральной Азии по разрешению споров в сфере исламских финансов и исламского коммерческого права.

Это направление важно и с точки зрения дальнейшего развития самого исламского финансового рынка. Для инвесторов и предпринимателей важны не только доступ к капиталу и новые финансовые инструменты, но и понятные правила разрешения споров и защиты интересов сторон.

Таким образом, развитие специализированного арбитража и медиации может стать частью формирующейся в Кыргызстане инфраструктуры исламских финансов.

Для Кыргызстана это также возможность укрепить свою роль в Центральной Азии как площадки, где могут не только развиваться исламские финансовые инструменты, но и профессионально разрешаться связанные с ними коммерческие споры.