В Таджикистане презентовали проект фильма о "мусульманском батальоне" СССР

В Таджикистане представили проект художественного фильма "Мусульманский батальон", посвящённого советскому подразделению специального назначения, участвовавшему в событиях декабря 1979 года в Афганистане. Презентация состоялась в рамках заседания Исторического клуба при Русском доме в Худжанде.

О замысле картины и подготовке к съёмкам рассказал продюсер проекта в Таджикистане, генерал-майор милиции Хуршед Нуманов.

Режиссёром фильма заявлен заслуженный артист России Борис Галкин, известный по фильму "В зоне особого внимания". Сценарий написал Валерий Киселёв.

Съёмки предполагается организовать в Таджикистане, Узбекистане и России, а завершить производство планируют в 2028 году.

Основой сюжета станет история 154-го отдельного отряда специального назначения, более известного как первый "мусульманский батальон". Его сформировали в 1979 году на базе 15-й отдельной бригады спецназначения ТУРКВО в Чирчике Ташкентской области Узбекской ССР.

Численность формирования составляла около 532 человек. Личный состав специально отбирали преимущественно из военнослужащих трёх национальностей - узбеков, таджиков и туркмен. В декабре 1979 года подразделение перебросили в Афганистан.

Штурм дворца Тадж-Бек

27 декабря 154-й отряд совместно со специальными подразделениями КГБ СССР "Каскад" и "Гром" в рамках операции "Шторм-333" принял участие в штурме дворца Тадж-Бек - резиденции генерального секретаря Народно-демократической партии Афганистана Хафизуллы Амина, который погиб в ходе операции.

Сигналом к началу штурма послужил подрыв правительственного узла связи в Кабуле. Тадж-Бек оказался в изоляции, а кабульский гарнизон блокировали советские десантники.

В 19:15 бойцы "мусульманского батальона" и групп КГБ приступили к ликвидации часовых. Скрытно сделать это не удалось - с блокпостов открыли огонь.

Штурмовые группы КГБ ворвались на территорию резиденции на нескольких БТР и БМП и сразу же попали под пулемётный и автоматный огонь.

Внутри штурмовые группы столкнулись с сопротивлением гвардейцев. Охрана Амина была хорошо подготовлена и вооружена. Тем не менее спецназу удалось подавить огонь охранников и перехватить инициативу. Началась зачистка помещений.

По воспоминаниям участников штурма, Хафизулла Амин погиб от взрыва гранаты, когда спецназ зачищал этаж, на котором находился его кабинет.

Штурм продолжался чуть более 40 минут. Офицеры КГБ и бойцы отрядов ГРУ уничтожили практически всех телохранителей Амина.

С советской стороны погибли 12 человек - пять офицеров спецподразделений КГБ, в том числе полковник КГБ Григорий Бояринов, руководитель КОУС КГБ СССР, и семь бойцов "мусульманского батальона". 38 военнослужащих получили ранения.

Афганская сторона потеряла около 350 человек.

После операции первоначальный состав подразделения вывели обратно в СССР. Позднее 154-й отряд сформировали вновь и снова направили в Афганистан, однако его второй состав уже не комплектовался по прежнему национальному принципу.

Этот эпизод стал одним из ключевых событий непосредственно в начале ввода советских войск в Афганистан.

История через судьбы людей

Некоторые подробности сюжета будущей картины появились ещё весной. В апреле 2026 года сценарист Валерий Киселёв опубликовал синопсис "Мусульманского батальона".

Из него следует, что значительная часть фильма будет посвящена не только самому штурму, но и формированию и подготовке 154-го отряда под Ташкентом перед отправкой в Афганистан.

Главным героем назван лейтенант Турсункулов, который проходит путь от молодого офицера-десантника до военнослужащего отряда специального назначения.

Среди реальных участников событий, которые должны появиться в истории, названы командир батальона Хабибджан Холбаев, начальник разведки Ашур Джамолов, командир роты Владимир Шарипов и другие военнослужащие.

Таким образом, проект предполагает сочетание реконструкции реальных событий с художественным повествованием.

Организаторы заявляют, что основной темой фильма станут воинский долг, мужество и боевое братство представителей разных народов СССР.

Почётным гостем встречи в Худжанде стал Ашур Джамолович Джамолов - непосредственный участник событий 1979 года, которого организаторы представили как кавалера ордена Ленина.

В опубликованном синопсисе будущего фильма Джамолов указан как начальник разведки "мусульманского батальона".

Сейчас ветеран является доцентом кафедры военной переподготовки Худжандского государственного университета и занимается военно-патриотической работой, в том числе встречается со школьниками Согдийской области.

Во время презентации ему вручили награду "За отличие в службе в особых условиях" и фотоальбом "Мусульманский батальон".

В мероприятии также участвовали генеральный консул России в Ходженте Сергей Ланкин и руководитель Русского дома в Худжанде Татьяна Степанова. Ланкин заявил о готовности оказать содействие при организации съёмок картины на территории Согдийской области.

Конкретные даты начала съёмочного периода, актёрский состав и предполагаемая дата премьеры пока не раскрываются. На данном этапе официально обозначен срок завершения проекта - 2028 год.