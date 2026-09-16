Елена Рыбакина впервые возглавила мировой рейтинг WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере поднялась на первое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рыбакина переместилась со второй на первую строчку после победы на Открытом чемпионате США 2026 года. В финале US Open казахстанская теннисистка обыграла действующую чемпионку Арину Соболенко.

Титул в Нью-Йорке стал для Рыбакиной третьим на турнирах Большого шлема и вторым в текущем сезоне. Ранее в 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии, где в решающем матче также победила Соболенко.

Рыбакина стала 30-й теннисисткой в истории рейтинга WTA, сумевшей подняться на первую позицию. Она также прервала 99-недельное лидерство Арины Соболенко.

Победа на US Open позволила спортсменке из Казахстана досрочно квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Рыбакина стала первой теннисисткой, гарантировавшей себе участие в одиночном разряде соревнований.

Таким образом, Елена Рыбакина достигла очередного исторического результата для казахстанского тенниса, впервые став первой ракеткой мира в одиночном разряде.

Информацию о новом рейтинге опубликовала официальная пресс-служба WTA.