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Елена Рыбакина впервые возглавила мировой рейтинг WTA

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- Самуэль Деди Ирие
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере поднялась на первое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рыбакина переместилась со второй на первую строчку после победы на Открытом чемпионате США 2026 года. В финале US Open казахстанская теннисистка обыграла действующую чемпионку Арину Соболенко.

Титул в Нью-Йорке стал для Рыбакиной третьим на турнирах Большого шлема и вторым в текущем сезоне. Ранее в 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии, где в решающем матче также победила Соболенко.

Рыбакина стала 30-й теннисисткой в истории рейтинга WTA, сумевшей подняться на первую позицию. Она также прервала 99-недельное лидерство Арины Соболенко.

Победа на US Open позволила спортсменке из Казахстана досрочно квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Рыбакина стала первой теннисисткой, гарантировавшей себе участие в одиночном разряде соревнований.

Таким образом, Елена Рыбакина достигла очередного исторического результата для казахстанского тенниса, впервые став первой ракеткой мира в одиночном разряде.

Информацию о новом рейтинге опубликовала официальная пресс-служба WTA.


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URL: https://www.vb.kg/461550
Теги:
Казахстан, теннис
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