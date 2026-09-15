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Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Корею

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 сентября, прибыл с официальным визитом в Республику Корея, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту города Сеул Главу государства встретил Первый Вице-министр климата, энергетики и экологии Кореи Ким Хан Сын и другие официальные лица.

На флагштоках аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Кореи, расстелена ковровая дорожка, выстроен строй почетного караула.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Главы государства с высшим руководством Кореи, а также Президент Садыр Жапаров примет участие в первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея".

Кроме того, Глава государства примет участие в специальной сессии бизнес-саммита.


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URL: https://www.vb.kg/461572
Теги:
Южная Корея, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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