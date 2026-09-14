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В Беларуси редкие зубры и лошади Пржевальского захватили зону ЧАЭС

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- Светлана Лаптева
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В Полесском радиационно-экологическом заповеднике в Беларуси дикая природа активно осваивает территории, закрытые для свободного посещения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сегодня здесь обитают десятки видов млекопитающих и сотни видов птиц, а зубры во время экскурсионных маршрутов выходят прямо на дороги.

Об этом рассказал заведующий отделом информационного обеспечения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Алексей Казаков в проекте БЕЛТА "Страна говорит".

По его словам, территория заповедника сильно пострадала вследствие Чернобыльской аварии и остается строго закрытой. При этом именно отсутствие хозяйственной деятельности человека создало уникальные условия для восстановления фауны.

"Эта радиоактивность и определила ту заповедность, которая у нас сейчас есть", - отметил Казаков.

Сегодня в Полесском заповеднике зарегистрировано 64 вида млекопитающих, 14 из которых занесены в Красную книгу Беларуси. На территории также постоянно или временно гнездятся 245 видов птиц.

Особое место занимает лошадь Пржевальского - Полесский заповедник остается единственным местом в Беларуси, где обитает этот уникальный вид. Появление животных здесь фиксируют с 2007 года, а в 2023 году лошадь Пржевальского официально включили в Красную книгу страны. По итогам учета 2025 года, численность популяции составила около 65 особей.

Заметно выросла и популяция европейского зубра. В 1996 году на территорию завезли всего 16 животных, однако по данным последних зимних учетов их количество достигло 235 особей. Зубры стали одним из главных символов заповедника: во время экскурсий туристы нередко наблюдают их прямо на дорогах или в полях.

Помимо зубров и лошадей Пржевальского, в заповедной зоне успешно размножаются бурые медведи, рыси, горностаи, барсуки и сони. Богат и пернатый мир - среди наиболее ценных видов выделяются орлан-белохвост, черный аист, а также большой и малый подорлики.

Территория, исключенная из обычной жизни после крупнейшей техногенной катастрофы XX века, превратилась в естественное убежище для дикой природы. Сегодня заповедник демонстрирует уникальный пример того, как фауна осваивает пространство, полностью свободное от вмешательства человека.


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URL: https://www.vb.kg/461514
Теги:
Беларусь, животные
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