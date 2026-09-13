Юрист Надежда Маматова помогает семьям мигрантов добиваться выплат из РФ

Когда кыргызстанец уезжает на зарабоки в Россию, его близкие думают о работе и поддержке семьи. О рисках тяжелых травм или трагедиях стараются не думать. Однако производственные несчастные случаи происходят регулярно. Потеряв близкого или столкнувшись с его тяжелым увечьем, родственники часто остаются один на один не только со своим горем, но и с ворохом юридических проблем.

Куда обращаться? Какие документы собирать? На какие страховые выплаты и компенсации от работодателя можно рассчитывать? И главное - как вести дела, если семья находится в Кыргызстане, а все материалы и ведомства - в России?

С такими сложными случаями работает юрист и адвокат Надежда Маматова, к которой обращаются пострадавшие со всех уголков Кыргызстана.

Сложен ли путь к документам?

Главная трудность заключаются в расстоянии и нехватке информации. Часто родственники не знают официального названия работодателя, не осведомлены, оформлялся ли случай как производственный, и имеют на руках лишь свидетельство о смерти. В таких ситуациях юристу приходится восстанавливать хронологию событий буквально по шагам: отправлять запросы, выезжать на место, взаимодействовать с работодателями и страховыми структурами.

"Очень часто люди даже не знают, что им положено. Получив одну небольшую выплату, они думают, что на этом всё. Но при детальном разборе документов выясняется, что существуют и другие законные механизмы компенсации", - отмечает Надежда Маматова.

Если человек был трудоустроен официально, российский закон предусматривает как единовременные, так и регулярные страховые выплаты, а в ряде случаев - и компенсацию морального вреда. Права на выплаты по потере кормильца могут иметь дети, супруги или родители, находившиеся на иждивении.

Травмы на производстве и информационный вакуум

Юридическая помощь необходима и в случаях, когда работник получает тяжелое увечье и больше не может трудиться. Вернувшись домой в Кыргызстан, человек сфокусирован на лечении, в то время как процессуальные сроки в России продолжают идти, а работодатель может изменить свою позицию.

По словам адвоката, ключевым барьером для семей становится неведение, языковой барьер и неспособность вести юридическую переписку на расстоянии в шоковом состоянии. При этом большинство процедур можно провести дистанционно - через запросы и официальных представителей, без обязательного выезда родственников в РФ.

Нужна помощь?

Если ваш родственник (гражданин Кыргызстана) погиб или получил тяжелую травму на работе в России, вы можете обратиться в редакцию "Вечернего Бишкека". Опишите свою ситуацию: где и когда произошел случай, кем работал человек и какие документы есть на руках. Редакция передаст данные адвокату Надежде Маматовой для предварительного анализа.

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Обращение не гарантирует автоматическую выплату: каждый случай требует индивидуального изучения документов и правовых оснований.