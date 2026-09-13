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В Москве прошел круглый стол ОДКБ по вопросам безопасности в ЦА

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- Светлана Лаптева
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В Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) состоялся круглый стол "Казахстан-Центральная Азия-Большая Евразия: устойчивость и безопасность в условиях новых вызовов". Организаторами встречи выступили Секретариат ОДКБ совместно с Институтом Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) и ЦСКП. Дискуссию модерировал начальник Отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев, члены Постоянного совета ОДКБ, а также ведущие представители научно-экспертных сообществ государств – членов организации.

Участники подробно обсудили последствия прошедшей в Республике Казахстан конституционной реформы и выборов в Курултай в контексте поддержания стабильности и укрепления безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Материалы круглого стола станут основой для концептуального доклада "ОДКБ как пространство безопасности и развития: перспективы межплатформенного взаимодействия". Презентация документа запланирована на рабочей сессии Секретариата ОДКБ в рамках IV Минской международной конференции по евразийской безопасности в ноябре 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/461497
Теги:
ОДКБ, Россия, Центральная Азия
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