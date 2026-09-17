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В Венгрии восстановили мемориал советским воинам-освободителям

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- Светлана Лаптева
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В венгерском городе Полгарди после реставрации вновь открыли мемориал советским воинам, погибшим при освобождении страны от нацистских войск. Среди захороненных - уроженцы Киргизской ССР.

Торжественная церемония состоялась 11 сентября. К захоронению советских воинов возложили цветы российские дипломаты и соотечественники, учащиеся школы при посольстве России, представители Общества венгеро-российской дружбы и "Росатома".

В церемонии также приняли участие представители дипломатических миссий Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана. Венки к воинскому мемориалу возложили послы Беларуси и Казахстана, а также азербайджанские и кыргызстанские дипломаты.

В Полгарди покоятся 253 советских военнослужащих, погибших в боях за освобождение Венгрии.

Посол России Евгений Станиславов отметил, что среди них есть уроженцы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Списки их фамилий российская сторона передала в посольства соответствующих стран.

"Это ещё одно свидетельство единства народов Советского Союза в борьбе с нацизмом", - отметил российский дипломат.

Реставрационные работы были проведены в 2026 году при содействии посольства России. Российская сторона также выразила благодарность администрации Полгарди, Военно-историческому институту и музею Министерства обороны Венгрии за участие в сохранении мемориала.

Мэр Полгарди Ласло Никош заявил, что город продолжит заботиться о мемориале и поддерживать его в достойном состоянии.

Особенность памятника - скульптура "Неизвестный солдат", созданная известным венгерским скульптором Енё Бори.

История мемориала имеет значение и для Кыргызстана: имена уроженцев республики, погибших при освобождении Венгрии, становятся частью общей исторической памяти о кыргызстанцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

В боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч человек. Значительная часть военнослужащих погибла во время боёв за Будапешт.


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URL: https://www.vb.kg/461573
Теги:
ВОВ, памятник, Венгрия, Кыргызстан
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