Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

В Бишкеке новые автобусы YUTONG начали перевозить пассажиров

369  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 17 сентября, в Бишкеке первые 17 новых 12-метровых автобусов YUTONG вышли на маршрут №153. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Автобусы начали работу с 5:00 утра. Ранее обслуживавшийся на этом маршруте транспорт перераспределили на другие городские маршруты.

Всего в Бишкек поставлено 95 новых автобусов YUTONG. Они оснащены кондиционерами и будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

В ближайшее время остальные автобусы также начнут выходить на линию. Их распределят по другим городским маршрутам.

Как отметили в мэрии, обновление подвижного состава позволит увеличить количество современных автобусов на маршрутах и улучшить условия для пассажиров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461614
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  