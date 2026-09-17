В Бишкеке новые автобусы YUTONG начали перевозить пассажиров

Сегодня, 17 сентября, в Бишкеке первые 17 новых 12-метровых автобусов YUTONG вышли на маршрут №153. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Автобусы начали работу с 5:00 утра. Ранее обслуживавшийся на этом маршруте транспорт перераспределили на другие городские маршруты.

Всего в Бишкек поставлено 95 новых автобусов YUTONG. Они оснащены кондиционерами и будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

В ближайшее время остальные автобусы также начнут выходить на линию. Их распределят по другим городским маршрутам.

Как отметили в мэрии, обновление подвижного состава позволит увеличить количество современных автобусов на маршрутах и улучшить условия для пассажиров.