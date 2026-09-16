Из акватории Иссык-Куля извлекли 3,2 километра синтетических сетей

На Иссык-Куле из акватории озера извлекли 3,2 километра старых синтетических сетей, использовавшихся для незаконного лова рыбы. Кроме того, во время рейда собрано и вывезено 70 килограммов мусора.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, рейдовые мероприятия прошли 14-15 сентября. Их провели сотрудники Иссык-Кульского регионального управления ведомства.

Мероприятия проводились в целях усиления борьбы с браконьерством и охраны природных ресурсов Иссык-Куля.

В ведомстве отметили, что подобные рейды проводятся на постоянной основе для предупреждения незаконного использования водных биоресурсов, пресечения браконьерства и сохранения экологического состояния озера Иссык-Куль.