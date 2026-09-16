Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

Из акватории Иссык-Куля извлекли 3,2 километра синтетических сетей

220  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Иссык-Куле из акватории озера извлекли 3,2 километра старых синтетических сетей, использовавшихся для незаконного лова рыбы. Кроме того, во время рейда собрано и вывезено 70 килограммов мусора.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, рейдовые мероприятия прошли 14-15 сентября. Их провели сотрудники Иссык-Кульского регионального управления ведомства.

Мероприятия проводились в целях усиления борьбы с браконьерством и охраны природных ресурсов Иссык-Куля.

В ведомстве отметили, что подобные рейды проводятся на постоянной основе для предупреждения незаконного использования водных биоресурсов, пресечения браконьерства и сохранения экологического состояния озера Иссык-Куль.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461588
Теги:
Минприродресурсов, рейд, браконьерство, экология Иссык Куля
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  