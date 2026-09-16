Почему не любили Хрущева, хотя именно при нем миллионы получили квартиры

11 сентября 2026 года исполнилось 55 лет со дня смерти Никиты Хрущева - одного из самых неоднозначных руководителей Советского Союза. Что ни говори, но он оставил после себя противоречивое наследие. Для одних он стал человеком, который начал отход от сталинских репрессий и дал человечеству первого космонавта. Для других - непредсказуемым политиком, при котором проводилось слишком много реформ, возникали продовольственные проблемы, а цены на некоторые продукты резко выросли.

Главным же достижением Хрущева в повседневной жизни людей, пожалуй, стало массовое жилищное строительство. В 1950-е годы Советский Союз столкнулся с огромной жилищной проблемой. Миллионы людей жили в коммунальных квартирах, бараках и общежитиях, по несколько семей могли делить одну квартиру. Государство поставило задачу быстро обеспечить людей отдельным жильем. Так появились знаменитые "хрущевки" - типовые пятиэтажные дома, строительство которых можно было быстро развернуть по всей стране.

При Хрущеве страна вообще стремилась к масштабным государственным проектам. Именно на этот период пришлись впечатляющие достижения советской космической программы. В 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Для страны, которая всего полтора десятилетия назад пережила тяжелейшую войну, это было достижением огромного масштаба. Советский Союз демонстрировал миру свои научные, технические и промышленные возможности. Хрущев активно поддерживал развитие ракетной и ядерной отраслей, стремился показать миру возможности Советского Союза. Страна строила крупные промышленные объекты, развивала энергетику, науку и образование.

Но, пожалуй, еще важнее было то, что менялась сама атмосфера в обществе. После смерти Сталина началась борьба с культом личности. На XX съезде КПСС в 1956 году Хрущев выступил с критикой сталинских репрессий. Началась реабилитация многих осужденных, из лагерей возвращались люди. В литературе и искусстве наступила так называемая "оттепель". Для советского общества это был огромный перелом. То, о чем раньше боялись говорить, постепенно становилось предметом публичного обсуждения. Люди получили больше возможностей читать ранее запрещенные произведения, обсуждать общественные проблемы и открыто говорить о преступлениях прошлого.

Но все эти достижения не сделали Хрущева безусловно популярным. Причина была проста: дело в том, что большие государственные достижения и повседневное настроение человека – все таки не одно и то же. Можно гордиться первым спутником, радоваться новой квартире и одновременно быть недовольным тем, что происходит в магазине.

Особенно болезненным стал 1962 год. Государство повысило розничные цены на мясо и масло. Мясо подорожало примерно на 30 процентов, масло - примерно на 25 процентов. Для людей, привыкших к относительно стабильным государственным ценам, это стало серьезным ударом.

Советское руководство обещало повышение благосостояния населения, но в магазинах периодически возникал дефицит отдельных продуктов. Особенно заметны были проблемы с мясом и некоторыми другими товарами.

Хрущев пытался решить сельскохозяйственную проблему многочисленными кампаниями. Самой известной стала кукурузная. Руководитель страны рассчитывал, что увеличение производства кукурузы поможет решить проблему кормов, а затем увеличить производство мяса и молока. Однако попытка выращивать кукурузу в огромных масштабах не всегда учитывала климатические условия конкретных регионов. Там, где культура не подходила для местного климата, ожидаемого результата получить не удавалось.

Вообще, Хрущев отличался огромной энергией и постоянным стремлением что-нибудь изменить. Он реформировал систему управления промышленностью, пытался перестроить сельское хозяйство, менял систему образования, проводил административные преобразования. Одни реформы сменяли другие. С точки зрения самого Хрущева это могло быть поиском более эффективной системы. Но для обычного человека постоянные изменения часто означали одно - неопределенность.

Внутри партийной верхушки его все больше воспринимали как человека непредсказуемого, который слишком часто меняет решения. В результате к 1964 году против Хрущева накопилось слишком много претензий. Недовольны были не только обычные граждане, сталкивавшиеся с проблемами в магазинах и сельском хозяйстве, но и партийно-государственный аппарат.

В октябре 1964 года Хрущев был снят с руководящих постов. Формально его освободили от должностей по состоянию здоровья и в связи с возрастом, однако фактически произошло смещение руководителя партийной верхушкой.

После его ухода началась эпоха Леонида Брежнева, которая для многих советских граждан стала ассоциироваться со стабильностью. Именно на этом фоне Хрущев постепенно приобрел репутацию слишком резкого, эмоционального и непредсказуемого руководителя.

То есть человека, при котором миллионы семей получили отдельные квартиры, расширился доступ к образованию, развивались медицина и социальная инфраструктура, в итоге запомнили как руководителя, при котором выросли цены на мясо и масло и появились серьезные проблемы с продуктами.

В политике есть странный парадокс: государство может сделать для человека много хорошего, но это не гарантирует его любви к власти. Квартиру человек получает один раз и запоминает это как достижение. Цены в магазине он видит каждый день и именно они формируют его настроение.

Хрущев доказал, что большие достижения государства сами по себе еще не гарантируют любви населения. Можно построить тысячи домов, запустить спутник, отправить человека в космос и изменить политическую атмосферу в стране, но если одновременно дорожают продукты и человеку кажется, что завтрашний день становится менее предсказуемым, отношение к власти может быстро измениться. И в этом смысле история Хрущева остается поучительной и актуальной и по сей день.