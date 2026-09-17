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В Бишкеке участник ДТП едва не врезался в призовой автомобиль у ЦУМа

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Сегодня, 17 сентября, около 7:15 на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова в Бишкеке произошло ДТП. Одна из машин после столкновения остановилась рядом с призовым автомобилем, выставленным возле ЦУМа, едва не задев его.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека, водитель Ж.М. на Honda двигался по проспекту Чуй в западном направлении. На пересечении с улицей Шопокова произошло столкновение с Ford под управлением Д.Т., который двигался по улице Шопокова в южном направлении.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобили участников ДТП водворены на штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/461621
Теги:
ДТП, Бишкек, автомобили, ЦУМ
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