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Месси помог "Интер Майами" завоевать исторический трофей

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- Самуэль Деди Ирие
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"Интер Майами" стал обладателем Кубка Кампеонес, победив мексиканский "Крус Асуль" со счетом 2:0. Победный мяч записал на свой счет Лионель Месси.

Матч прошел на "Ню Стэдиум" (Nu Stadium) в Майами. Команда из Флориды вышла вперед уже на 24-й минуте благодаря голу аргентинского форварда Лионеля Месси.

Во втором тайме "Крус Асуль" пытался изменить ход встречи, однако сравнять счет мексиканской команде не удалось. На 81-й минуте Каземиро забил второй мяч и установил окончательный результат - 2:0.

Таким образом, "Интер Майами" завоевал Кубок Кампеонес. Этот трофей стал первым подобным в истории клуба.

Кубок Кампеонес проводится в формате одного матча между представителями американской МЛС и мексиканской Лиги МХ.

Месси вновь сыграл ключевую роль в успехе "Интер Майами": его гол оказался победным и помог клубу пополнить коллекцию трофеев.


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URL: https://www.vb.kg/461615
Теги:
футбол
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