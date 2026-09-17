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Какие проблемы озвучили жители Кок-Жара и трех жилмассивов столицы

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Жители села Кок-Жар и жилых массивов Оскон-Ордо, Анар-Бак и Кырман подняли перед представителями мэрии Бишкека вопросы общественного транспорта, состояния дорог, благоустройства, земельной амнистии и оформления документов на дома. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Встречи с жителями прошли в Октябрьском районе. В них приняли участие заместители мэра Бишкека, представители руководства Октябрьской районной администрации и муниципальных предприятий.

Среди поднятых вопросов также были санитарное состояние территорий, прием детей в школы и социальные проблемы.

Представители муниципальных служб дали разъяснения по обращениям жителей. Отдельные проблемы рассмотрели непосредственно на местах и определили возможные пути их решения.

Озвученные жителями предложения и обращения взяты на контроль ответственными службами. Их рассмотрение будет продолжено.


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URL: https://www.vb.kg/461629
Теги:
мэрия, Бишкек, жилмассив
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