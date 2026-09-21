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Фонд Ширшова преобразил десять образовательных учреждений Каракола

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- Жан Алиев
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21 сентября в Караколе состоялось открытие пяти школ и пяти детских садов, капитально отремонтированных при поддержке Shirshov Фонда.

Обновлённые школы №1, №2, №3, №6 и №7 в этом учебном году приняли 10 810 учащихся. В пяти отремонтированных детских садах - №1, №2, №4, №5 и №17 - сейчас воспитываются 1 469 детей, при этом набор продолжается.

Праздничное мероприятие прошло в общеобразовательной школе №6 имени Жолболду уулу Садыр Аке. В нём приняли участие мэр Каракола Талантбек Иманов и представитель Shirshov Фонда Ирина Ширшова.

Мэр Каракола поздравил детей, родителей и педагогов с началом нового учебного года и поблагодарил Shirshov Фонд и его основателя Алексея Ширшова за вклад в обновление образовательной инфраструктуры города.

"Каждый ребёнок должен получить достойное и качественное образование в лучших условиях.

В день празднования 35-летия Независимости Кыргызстана уважаемый Президент Садыр Нуркожоевич открыл более 150 социальных и промышленных объектов. Всё это делается ради будущего нашего молодого поколения.

Сегодня Каракол тоже вносит свой вклад в выполнение поставленной Президентом задачи - создание достойных условий для детей и обеспечение их качественного образования. Так, в Караколе открываются 10 образовательных учреждений после капитального ремонта.

Они должны служить детям долгие годы", - отметил Талантбек Иманов.

От имени Shirshov Фонда на церемонии выступила Ирина Ширшова. Она подчеркнула, что главной целью проекта было создание комфортных и безопасных условий для детей и педагогов.

"Нашим детям должно быть тепло, уютно и безопасно. Учителям и воспитателям нужны хорошие условия для работы. В этом смысл нашей помощи.

Спасибо мэрии Каракола за совместную работу. Спасибо всем участникам этого проекта за труд и заботу", - сказала Ирина Ширшова.

После линейки мэр вместе с Ириной Ширшовой осмотрел школу. Во время обхода он зашёл в класс, где когда-то учился сам, пообщался с ребятами и пожелал им успехов в учёбе.

Также мэр и Ирина Ширшова побывали в обновлённом детском саду №5.

Для гостей дети подготовили стихи.

Мэр в своей речи отметил, что именно в детских садах начинается первый этап образования и развития ребёнка.

"Мы хотим, чтобы все дети нашей страны росли в безопасных, комфортных и современных условиях, а родители были уверены, что их дети получают необходимую заботу и внимание", - сказал он.

Ирина Ширшова познакомилась с воспитателями, осмотрела помещения и пообщалась с детьми. Для ребят она привезла развивающие игрушки и сухие бассейны.

В рамках капитального ремонта во всех пяти школах и пяти детских садах были обновлены фасады и внутренние помещения, утеплены наружные стены, заменены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения.

Территории образовательных учреждений благоустроили: обновили пешеходные дорожки, создали зоны отдыха и современное ландшафтное оформление.

Отдельное внимание уделили спортивной инфраструктуре. Благодаря Shirshov Фонду на территориях появились современные спортивные площадки, а спортивный инвентарь был обновлён и расширен.

Внутри зданий выполнили чистовую отделку, заменили напольные покрытия, инженерные и электрические сети. Также полностью обновили мебель, оснастили кабинеты оргтехникой и необходимым оборудованием, оборудовали специализированные учебные кабинеты и подключили внутренние Wi-Fi-сети.

Для повышения безопасности детей установили системы видеонаблюдения, обновили навигацию и информационные указатели.

В детских садах также обновили рабочую форму для воспитателей, поваров и сотрудников службы безопасности.

Обновление образовательных учреждений стало частью работы по выполнению задачи, поставленной Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, - созданию современных и комфортных условий для получения детьми качественного образования. С реализацией этой задачи Караколу помог Shirshov Фонд.


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URL: https://www.vb.kg/461710
Теги:
инвестиции, Каракол, Кыргызстан, деньги
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