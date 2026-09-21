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Животноводы пяти стран собрались на фестивале овец породы "Арашан"

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В Кыргызстане намерены увеличивать поголовье овец породы "Арашан", улучшать их качественные показатели и расширять возможности экспорта. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

19 сентября состоялся международный фестиваль, посвященный развитию овец мясо-сального направления породы "Арашан". В нем приняли участие животноводы из Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Казахстана, а также представители сельскохозяйственной отрасли.

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Илич Марсбек уулу рассказал о мерах государственной поддержки племенного животноводства.

По его словам, для фермеров предусмотрены возможности получения статуса племенного хозяйства, а также льготные кредиты под 3 процента годовых. Отдельное внимание уделяется возможностям экспорта овец породы "Арашан".

Илич Марсбек уулу отметил, что увеличение поголовья этой породы, повышение качественных показателей и выход на международные рынки являются важными направлениями развития животноводства.

Организатором международного фестиваля выступила Ассоциация овцеводов "Арашан". По данным ведомства, проведение таких мероприятий способствует обмену опытом между животноводами, расширению сотрудничества и продвижению породы на международном рынке.


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URL: https://www.vb.kg/461693
Теги:
Минсельхоз, Россия, фестиваль, Центральная Азия, Кыргызстан, животные
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