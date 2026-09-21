Анвар Насим: "Данные не напишут сценарий, но покажут, где искать зрителя"

Художник создает произведение искусства, режиссер снимает фильм, IT-команда разрабатывает цифровой продукт. Но даже сильная творческая идея сталкивается с вопросами, которые уже лежат за пределами творчества: кто готов за нее платить, где находится потенциальная аудитория, на какой рынок стоит выходить и какие меры поддержки действительно помогают отрасли развиваться?

Часть ответов на эти вопросы можно получить с помощью данных.

О роли экономистов и аналитиков данных в развитии креативных индустрий корреспондент VB.KG поговорила с директором магистерской программы "Экономика и анализ данных", доцентом экономики Университета Центральной Азии Анвар Насимом.

Поводом стал официальный запуск 18 сентября первой магистерской программы УЦА Master of Science (MSc) in Economics and Data Science - "Экономика и анализ данных".

Один из вопросов, который возникает при развитии креативных индустрий, касается государственной политики. Если государство хочет поддержать определенную отрасль, недостаточно просто принять соответствующую меру. Необходимо понимать, какой эффект она даст.

Анвар Насим приводит пример налоговых стимулов.

Если стоит задача стимулировать развитие определенной индустрии, государство может рассматривать налоговые льготы, например для художников или специалистов в сфере информационных технологий. Но затем возникают следующие вопросы: какими должны быть эти стимулы и насколько они окажутся эффективными?

Чтобы ответить на них, нужны данные о самой отрасли: кто в ней работает, как она развивается и какие процессы в ней происходят.

"Если мы хотим понять, какие меры государственной политики могут способствовать развитию креативной экономики, нам необходимы данные. Нужно понимать, кто работает в этой сфере, как устроена эта часть экономики, какие процессы в ней происходят", - объясняет Насим.

По его словам, специалисты, которые одновременно обладают знаниями в экономике и анализе данных, могут оценивать такие процессы и помогать принимать более обоснованные решения.

При этом Насим подчеркивает: новая программа УЦА не предназначена исключительно для креативной экономики. Ее выпускники должны получить навыки, которые можно применять в самых разных сферах - от государственного управления и работы международных организаций до частного бизнеса.

Однако креативные индустрии также могут использовать эти компетенции.

Данные нужны не только государству. Они могут отвечать и на гораздо более понятный для самого автора вопрос: где искать своего потребителя?

Если режиссер хочет показать фильм за пределами Кыргызстана, художник найти покупателей на другом рынке, а создатель цифрового продукта расширить аудиторию, необходимо понять, где именно существует спрос.

"Режиссеру или художнику может потребоваться понять, на какие рынки ему следует ориентироваться", - говорит Насим.

Специалист по анализу данных в таком случае может изучить информацию о рынках, сопоставить различные показатели, выявить взаимосвязи и помочь принять решение.

Это не означает, что самому режиссеру или художнику необходимо осваивать профессию аналитика.

"Задача не в том, чтобы превратить самого художника или режиссера в аналитика данных. Речь идет о подготовке специалистов, которые смогут с помощью анализа данных помогать представителям креативных индустрий принимать более обоснованные решения", - пояснил Анвар Насим.

Таким образом, творческая и аналитическая работа не заменяют друг друга. Автор отвечает за продукт, а данные могут помочь понять среду, в которой этот продукт предстоит продвигать.

Во время презентации магистерской программы Насим обратил внимание еще на одно изменение: сегодня доступных данных значительно больше, чем несколько десятилетий назад.

Цифровизация, банковские карты, финансовые транзакции, QR-коды и другие цифровые процессы создают большие массивы информации. Одновременно совершенствуются методы ее обработки.

Изменился и сам подход экономистов к данным. Если раньше анализ часто был сосредоточен на поиске связи между различными показателями, сегодня исследователи стремятся определить и причинно-следственные зависимости.

Одновременно вычислительные мощности стали доступнее, а программное обеспечение с открытым исходным кодом расширило возможности анализа.

В результате на первый план выходит другой вопрос: не просто получить данные, а суметь правильно их прочитать и извлечь из них полезную информацию.

Именно поэтому, по словам Насима, необходимо соединять экономические знания с инструментами анализа данных.

Такой подход называют evidence-based decision-making - принятием решений на основе фактических данных. На практике этот принцип может применяться в совершенно разных областях.

Например, государственным органам данные помогают оценивать последствия реформ: кто получит от изменений преимущества, на кого лягут дополнительные расходы и достигает ли программа поставленной цели.

В частном секторе задачи другие. Во время своего выступления Насим привел пример банка, к которому за кредитом обращается фермер без кредитной истории. Используя доступную информацию и методы анализа, финансовая организация может оценить потенциального заемщика и принять решение.

Креативные индустрии ставят перед аналитиком свои вопросы: где находится аудитория, какой рынок выбрать и насколько эффективны меры поддержки отрасли.

По словам Насима, именно наличие навыков, инструментов и понимание того, где искать необходимые данные, позволяет повышать качество таких решений.

Запущенная УЦА двухлетняя магистратура объединяет экономику, математику, статистику, программирование, анализ данных, машинное обучение и исследовательские методы.

По словам Насима, идея программы заключается именно в сочетании двух компетенций. С одной стороны, экономическая подготовка позволяет понимать издержки, альтернативы и последствия решений. С другой работа с данными дает инструменты для их проверки и анализа.

Программа не ставит задачу готовить специалистов для одной конкретной отрасли. Выпускники смогут применять полученные знания в государственных структурах, международных организациях и частном секторе.

Но для креативной экономики эта связка тоже становится актуальной.

Талант и оригинальная идея остаются основой любого творческого продукта. Данные не способны написать сценарий за режиссера или создать картину за художника. Зато они могут помочь ответить на следующий вопрос - кому нужен этот продукт, где находится его рынок и какое решение позволит двигаться дальше.