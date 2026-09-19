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УЦА запустил первую магистратуру по экономике и анализу данных

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- Назгуль Абдыразакова
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Университет Центральной Азии (УЦА) провёл официальный запуск своей первой магистерской программы Master of Science (MSc) in Economics and Data Science "Экономика и анализ данных". В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, бизнеса и академического сообщества.

Открывая мероприятие, ректор УЦА профессор Кристофер Герри отметил растущую потребность в специалистах, способных сочетать экономические знания с современными методами анализа данных.

"Сегодня экономика и общество производят больше данных, чем когда-либо прежде, а решения, которые приходится принимать государственным органам, бизнесу и общественным организациям, становятся всё сложнее. Нам нужны специалисты, которые понимают, как устроена экономика, умеют анализировать данные и, что особенно важно, способны профессионально оценивать информацию и использовать её для принятия обоснованных решений. Именно эти навыки призвана развивать новая программа", - отметил ректор.

Значимость таких компетенций для развития человеческого капитала и цифровой экономики подчеркнула Айнура Исраилова, начальник Управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики.

"Сегодня особенно востребованы специалисты, которые умеют работать с данными, критически мыслить, оценивать информацию и применять современные методы анализа для принятия обоснованных решений. Особое значение имеет международная среда Университета Центральной Азии, объединяющая студентов и преподавателей из разных стран. Это способствует развитию академического сотрудничества и формированию профессионального сообщества, способного отвечать на общие вызовы нашего общества.

Уверена, что выпускники новой программы будут востребованы в государственном управлении, бизнесе, финансовом секторе, научно-исследовательской деятельности и других сферах нашей страны. Сегодня развитие человеческого капитала, современных знаний и цифровых компетенций является одним из ключевых источников развития нашей страны и всего региона Центральной Азии", - отметила Исраилова.

В ходе презентации программы доцент экономики Имран Насим рассказал, что её разработка велась около трёх лет и была обусловлена фундаментальными изменениями в экономике и аналитике: стремительным ростом объёма доступных данных, развитием методов выявления причинно-следственных связей и появлением новых технологических инструментов для их обработки.

По его словам, задача программы - подготовить специалистов, способных объединять экономическое мышление, современные методы и работу с данными для решения конкретных задач. Такие компетенции применимы как в государственном секторе, например, при оценке эффективности реформ и программ, так и в бизнесе и финансовой сфере, где данные используются для прогнозирования, оценки рисков и принятия решений.


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URL: https://www.vb.kg/461666
Теги:
вуз, образование, студенты, информационные технологии, Кыргызстан
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