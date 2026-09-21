КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

Пхеньян осуществил очередной запуск предполагаемой баллистической ракеты в акваторию Японского моря. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Японии и Объединённом комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи.

Новый запуск последовал сразу за отказом КНДР признавать недавнюю резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждающую ядерную активность страны. В северокорейском внешнеполитическом ведомстве подчёркивают, что решения международного регулятора не способны изменить фактический статус государства как обладателя ядерного оружия.

Напряжённость вокруг региона усиливается и на фоне дискуссий о возможных контактах между Вашингтоном и Пхеньяном. Ранее Дональд Трамп упомянул о наличии у Ким Чен Ына 57 ядерных боеголовок и допустил вероятность проведения двусторонней встречи. Эту инициативу поддержал южнокорейский лидер Ли Чжэ Мён, заявив о готовности Сеула содействовать возобновлению американо-северокорейского диалога.

Однако вероятности скорого дипломатического сближения препятствует реакция Пхеньяна на совместные маневры США, Южной Кореи и Японии Freedom Edge 26, завершившиеся 11 сентября. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон назвала эти учения отработкой военных действий против КНДР и заявила через агентство ЦТАК, что страна продолжит бескомпромиссный курс на наращивание потенциала ядерного сдерживания.