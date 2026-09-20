Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

Трамп: сын вернул деньги главе IBA Кремлеву за свадьбу

277  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дональд Трамп сообщил журналистам, что его сын Дональд Трамп-младший полностью возместил расходы главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву, частично оплатившему его свадебные торжества на Багамах. Об этом сообщает расследовательское издание ProPublica.

По словам американского экс-президента, проведение подобных мероприятий - привычная практика, а сам он настоял на возврате средств, как только узнал о сложившейся ситуации. В свою очередь, представитель Трампа-младшего подтвердил факт финансовых расчетов, однако подчеркнул, что предпринимателей связывают исключительно дружеские отношения, основанные на общем hobby и спортивных интересах.

Информация об участии российского функционера в организации торжества вызвала резонанс в Вашингтоне: представители Демократической партии в Конгрессе США уже инициировали собственное разбирательство. В то же время генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что правоохранительные органы не видят оснований для проведения официального расследования в отношении семьи Трампа по данному эпизоду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461672
Теги:
бокс, президент, США, свадьба, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  