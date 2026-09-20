Трамп: сын вернул деньги главе IBA Кремлеву за свадьбу

Дональд Трамп сообщил журналистам, что его сын Дональд Трамп-младший полностью возместил расходы главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву, частично оплатившему его свадебные торжества на Багамах. Об этом сообщает расследовательское издание ProPublica.

По словам американского экс-президента, проведение подобных мероприятий - привычная практика, а сам он настоял на возврате средств, как только узнал о сложившейся ситуации. В свою очередь, представитель Трампа-младшего подтвердил факт финансовых расчетов, однако подчеркнул, что предпринимателей связывают исключительно дружеские отношения, основанные на общем hobby и спортивных интересах.

Информация об участии российского функционера в организации торжества вызвала резонанс в Вашингтоне: представители Демократической партии в Конгрессе США уже инициировали собственное разбирательство. В то же время генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что правоохранительные органы не видят оснований для проведения официального расследования в отношении семьи Трампа по данному эпизоду.