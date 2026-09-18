Как сегодня добраться до "Бишкек Арены": мэрия запустит 250 шаттлов

Сегодня, 18 сентября, к стадиону "Бишкек Арена", где пройдет концерт с участием зарубежных артистов, запустят 250 шаттл-басов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Концерт начнется в 19:00. Для подвоза зрителей шаттл-басы будут курсировать с 15:00 до 18:00 от пяти точек города:

микрорайон Асанбай, ул. А. Токомбаева, 3/7;

ул. Матыева, ул. Алтымышова, 98/1;

Молодежный квартал, ул. Малдыбаева, 275/Б;

ул. Т. Фрунзе, ул. Гагарина, 284;

парк "Ынтымак".

Всего для перевозки зрителей задействуют 250 шаттл-басов. После завершения концертной программы будет организован обратный вывоз зрителей.

При этом городской общественный транспорт 18 сентября продолжит работать в штатном режиме. Сокращение количества маршрутов, изменение графика работы или прекращение движения общественного транспорта не предусмотрены.

В мэрии рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможное увеличение времени в пути из-за ожидаемого большого количества зрителей и проведения мероприятия в рабочий день.

Отметим, сегодня на сцене "Бишкек Арены" ожидается выступление зарубежных исполнителей Akon, Ne-Yo и Busta Rhymes.