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Как сегодня добраться до "Бишкек Арены": мэрия запустит 250 шаттлов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 18 сентября, к стадиону "Бишкек Арена", где пройдет концерт с участием зарубежных артистов, запустят 250 шаттл-басов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Концерт начнется в 19:00. Для подвоза зрителей шаттл-басы будут курсировать с 15:00 до 18:00 от пяти точек города:

микрорайон Асанбай, ул. А. Токомбаева, 3/7;

ул. Матыева, ул. Алтымышова, 98/1;

Молодежный квартал, ул. Малдыбаева, 275/Б;

ул. Т. Фрунзе, ул. Гагарина, 284;

парк "Ынтымак".

Всего для перевозки зрителей задействуют 250 шаттл-басов. После завершения концертной программы будет организован обратный вывоз зрителей.

При этом городской общественный транспорт 18 сентября продолжит работать в штатном режиме. Сокращение количества маршрутов, изменение графика работы или прекращение движения общественного транспорта не предусмотрены.

В мэрии рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможное увеличение времени в пути из-за ожидаемого большого количества зрителей и проведения мероприятия в рабочий день.

Отметим, сегодня на сцене "Бишкек Арены" ожидается выступление зарубежных исполнителей Akon, Ne-Yo и Busta Rhymes.


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URL: https://www.vb.kg/461644
Теги:
концерт, Бишкек, общественный транспорт, мэрия
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