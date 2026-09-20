"Мы приезжали не учить": медики КР и РК подвели итоги масштабной встречи

Дни казахстанской медицины, прошедшие в нашей стране, без преувеличения, можно назвать одной из крупнейших профессиональных встреч ведущих врачей в разных областях медицины, во время которой были проведены совместные уникальные операции, в том числе даже еще не родившимся детям, спасены жизни больных со сложнейшими заболеваниями и, конечно, она укрепила дружбу медиков двух стран.

"Дни казахстанской медицины в Кыргызстане еще раз подтвердили неоспоримую истину: медицина не имеет границ. Проведенные в эти дни совместные операции, консультации, мастер-классы и научно-практические сессии - это не просто обмен опытом. Это реальный трансфер передовых технологий, укрепление профессионального взаимодействия и самое главное - конкретная помощь пациентам, получившим доступ к высокотехнологичным методам лечения", - отметил глава Министерства здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов.

Как рассказал в интервью VB.KG перед началом форума по случаю окончания Дней казахстанской медицины, проректор КГМА, известный нейрохирург, профессор Кенешбек Ырысов, это не первый приезд казахстанских коллег к нам, но нынешняя встреча отличается более широким форматом, коллеги посетили многие больницы, провели больше операций, консультаций, в том числе жителям сельской местности.

"Это чувствовалось и по количеству членов казахстанской делегации во главе с вице-министром здравоохранения Казахстана Манасом Рамазановым. В ее составе было шестьдесят специалистов по разным направлениям медицины. Дни казахстанской медицины очень важны по многим аспектам, - считает Кенешбек Бакирбаевич. – Во-первых, это – сотрудничество между коллегами в области медицины. Не секрет, что Казахстан обладает высокими технологиями и большими возможностями внедрения новых методов диагностики и лечения. Приезд коллег позволяет нам осваивать их.

Во-вторых, наши коллеги провели высокотехнологичные операции нескольким нашим пациентам в области кардиохирургии, травматологии и ортопедии, интервенционной радиологии, акушерства и гинекологии и в других. А также многие больные прошли углубленные диагностические обследования и получили консультации по своим заболеваниям. Кстати, в порядке дружеской поддержки подарили нам мединструменты и оборудование".

Как сказал профессор Ырысов, КГМА имени И. Ахунбаева и четыре медицинских университета разных городов Казахстана готовят меморандумы о сотрудничестве в области академической мобильности как среди студентов, так и среди преподавателей.

Своими впечатлениями в интервью VB.KG поделился и заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии КГМА, директор Национального центра травматологии и ортопедии, академик НАН КР, профессор Сабырбек Джумабеков.

"Вместе с коллегами из Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Батпенова во главе с директором центра Олжасом Бекарисовым и руководителем Карагандинского центра травматологии и ортопедии доктором меднаук Бериком Тулебаевым за эти дни мы проконсультировали более сорока больных, провели более десяти совместных сложных операций в области эндопротезирования, вертобрологии. Очень понравились технологии казахстанских друзей в этих областях. У нас разные школы, поэтому разные подходы, технологии, методики, протезы. Мы показали свои методики. Коллеги рассказали, какие научные разработки они внедряют в практику, какие проводят исследования. В Казахстане финансирование науки в области медицины находится на очень высоком уровне. И, разумеется, нам были интересны их научные работы, - сказал академик Джумабеков. - Такие двусторонние профессиональные встречи дают хорошую отдачу".

По его словам, они дружат с казахстанскими травматологами и ортопедами уже много лет. И такое профессиональное содружество повышает мастерство и самих врачей, и помогает пациентам. "В центре имени академика Батпенова постоянно проводятся мастер-классы с привлечением международных специалистов, и мы направляем туда своих врачей", - добавил академик.

"Сразу хочу сказать, что мы приезжали не учить своих коллег. Школа травматология и ортопедия в Кыргызстана очень сильная. Это - заслуга академика Сабырбека Джумабекова. Он воспитал хорошо подготовленных врачей, которые успешно проводят до пятидесяти высокотехнологичных операций в день. Во время же совместных операций с Сабырбеком Джумабековым мы почерпнули много интересного для себя. Наша дружба имеет большую историю, мы уже больше двадцати лет всегда рядом – на конференциях, в операционных", - сказал в интервью VB.KG директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова Олжас Бекарисов.

Как отметил вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Манас Рамазанов, совместная работа врачей имеет особую ценность. "Благодаря современным, хорошо оборудованным медицинским передвижным комплексам наши врачи приграничного района Алматинской области оказали помощь жителям Аламудунского и Исык-Атинского районов. В составе выездных бригад были специалисты разных направлений – гинекологи, травматологи, педиатры, врачи-УЗИ, детские хирурги, офтальмологи, маммологи, рентгенологи и другие. За время работы мобильных комплексов осмотрено более 1,3 тысячи жителей, проведено 774 врачебные консультации и около одной тысячи диагностических исследований, в том числе 368 УЗИ, 150 исследований методом компьютерной томографии и 90 маммографических исследований", - рассказал он.

Вице-министр здравоохранения подчеркнул, подводя итоги дней, что была проведена очень сложная кардиохирургическая операция 66-летнему пациенту с расслаивающей аневризмой аорты. Это угрожающее состояние для жизни больного. Но совместная бригада кардиохирургов двух стран достойно вышла из этой ситуации, человек будет жить.

В области акушерства и гинекологии проведены медико-генетические консультирования новорожденным с хромосомными патологиями, с различными врожденными пороками развития. Квалифицированные консультации получили семейные пары, у которых имеются наследственные заболевания.

"В Казахстане есть такие центры, как медицина плода. Их специалисты проводят уникальные операции и лечение еще не родившимся детям. В Кыргызстане они провели уникальные внутриутробные переливания крови нерожденным малышам с анемией из-за резус-конфликта. Важно, что все консультации проводились с передачей практических знаний. Наше сотрудничество продолжится и по окончании Дней медицины", - заверил Манас Рамазанов.

Оно, безусловно, продолжится, так как подписаны семь меморандумов о сотрудничестве между ведущими национальными центрами и высшими медицинскими учебными заведениями обеих стран. Документы предусматривают развитие взаимодействия в сферах кардиологии, охраны материнства и детства, офтальмологии, травматологии и ортопедии, медицинских технологий, а также академического, научного и образовательного сотрудничества.

По словам посла Казахстана в Кыргызстане Абылкаира Скакова, такие дни медицины можно назвать большим событием не только в истории медицинских сообществ, но и в истории наших стран. Это хороший потенциал для развития добрососедских, дружеских отношений между народами наших стран.