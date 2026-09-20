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Бренд "Натуральный кыргызский орех" выходит на мировой рынок

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При поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Кыргызстане разработан Национальный маркетинговый план бренда "Натуральный кыргызский орех". Итоговое заседание по обсуждению документа прошло в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР с участием заместителя министра Рысгуль Акимжановой.

Главная цель проекта - укрепление позиций отечественной продукции на внутреннем и зарубежных рынках, рост ее конкурентоспособности и поддержка местных сообществ. В республики ежегодно собирают более 44 тысяч тонн ореха, а его заготовка и продажа служат ключевым источником дохода для множества семей.

План развития бренда включает создание официального логотипа и фирменного стиля, внедрение специальной маркировки с QR-кодами, активное продвижение в соцсетях, а также презентацию продукции на международных выставках. На следующих этапах планируется заняться органической сертификацией, регистрацией географического указания и обеспечением устойчивого управления ореховыми лесами. ФАО подтвердила готовность продолжить экспертное сопровождение этой инициативы.


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URL: https://www.vb.kg/461673
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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